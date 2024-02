Jorge Fossati lanzó tajante frase sobre rivalidad entre Perú y Chile con Ricardo Gareca: “No tengo competencia individual”

Jorge Fossati lanzó advertencia antes del Perú contra Chile de Ricardo Gareca.

No cabe duda de que desde que Ricardo Gareca fue anunciado como nuevo técnico de la selección de Chile, hubo un gran eco y mucha resonancia en el Perú por su pasado al mando de la ‘bicolor’ durante siete largos años. Opiniones a favor y otras en contra por ser dos países históricamente adversarios en diversos ámbitos. De hecho, el ‘Tigre’ había mencionado días antes que esa rivalidad se dio más por el lado de los ‘incaicos’. En ese sentido, Jorge Fossati se pronunció al respecto y aseguró que no habrá competencia individual.

Te puede interesar: Ricardo Gareca lanzó sorpresiva reflexión sobre el Peru vs Chile: “La rivalidad es más del peruano hacia el chileno que viceversa”

“Es el folklore del hincha. Hay que ganar a Chile, me lo dicen más de una vez. A Chile y a todos los rivales. Es un partido que vale tres puntos, pero tiene un plus para el aficionado. Entiendo que el actual entrenador de Chile haya sido y es querido por el aficionado peruano. Yo no tengo competencia individual. El día que juegue será Perú ante Chile. Yo no soy más importante que Perú ni Gareca más importante que Chile”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, reafirmó su compromiso con el elenco nacional, aunque hizo hincapié en que antes del primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa América (21 de junio), tendrá otros duelos, también de suma importancia.

Te puede interesar: La divertida reacción de Ricardo Gareca al ser consultado si el pisco es peruano o chileno

“El aficionado tiene su folklore, que también es alimentado por ustedes (periodistas). A la gente no le puedes mentir. Quiero ganar el 22 de marzo (Nicaragua), el 26 de marzo (República Dominicana), y después las dos fechas FIFA antes de la Copa América. ¿Cómo no voy a quererle ganarle a Chile? Primero por la Copa América, pero a su vez cómo no voy a entender que es el clásico del Pacífico. Yo tengo la camiseta de Perú”, señaló.

La selección de Chile dio el golpe sobre la mesa y fichó al entrenador Ricardo Gareca. - créditos: AFP

De esta manera, Jorge Fossati entendió que entre Perú y Chile hay una rivalidad de muchos años atrás, y que se ha venido hablando en las últimas semanas a raíz de que Ricardo Gareca fue oficializado como director técnico del combinado ‘mapucho’. Sin embargo, es consciente de que ahora defiende a la ‘blanquirroja’ y espera ir de a pocos antes de pensar en el ‘Clásico del Pacífico’. Justamente, este encuentro se dará en el 2024 en dos ocasiones: el 21 de junio en la Copa América y luego el 14 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas.

Ricardo Gareca sobre rivalidad entre Perú y Chile

Como se mencionó líneas arriba, el nacido en Tapiales, Buenos Aires, por su experiencia en la selección peruana, fue consciente de que tiene una competencia directa con Chile, empero, después de haber estado en Santiago de Chile, lo que percibió cómo se vive en ese país es diferente.

Te puede interesar: DT de Universitario confía en que Rodrigo Ureña pueda ser convocado a Chile de Ricardo Gareca: “Corre más de 10 km por partido”

“Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad por parte de Perú a Chile que de Chile a Perú. Estamos hablando de fútbol, no de algo político o que vaya mucho más allá de decisiones de otra naturaleza. A uno lo contratan y uno tiene que hacer su trabajo”, comentó.

Ricardo Gareca habló sobre su nueva faceta como técnico de la selección de Chile. | Latina TV

Copa América, clave para Jorge Fossati

Jorge Fossati confesó que, antes de asumir como DT de Perú, estudió el panorama y consideró que la Copa América es la competencia adecuada para poder implantar su idea de juego y así buscar repuntar a un equipo que se ubica en la última posición en la tabla del proceso clasificatorio con solo dos puntos.

“Ha sido uno de los motivos que me dio más seguridad de poder aceptar este desafío. Yo no puedo desconocer el valor que tiene la Copa América, pero en este contexto, será un periodo fundamental donde vamos a tratar de optimizar precisamente pensando en setiembre. Por supuesto que vamos a salir a ganar. Vamos a estar un mes con la selección, es una situación invalorable. Es importante la convivencia para encarar el gran desafío por el que vinimos: la clasificación al Mundial de la forma más fuerte posible”, acotó.