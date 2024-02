Ethel Pozo explica por qué no fue más dura con Christian Domínguez y se defiende de críticas

La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza, han sido fuertemente criticadas por la última entrevista que presentaron en el estreno de su programa, donde Christian Domínguez da su descargo tras ser captado por las cámaras de Magaly Medina, siéndole infiel a su entonces pareja Pamela Franco.

Para los conductores Magaly Medina y Rodrigo González, además de numerosos usuarios de las redes sociales, el tratamiento que le dieron a la entrevista no fue imparcial, pues las conductoras hicieron las preguntas supuestamente con pinzas y le dieron opción a que se defiende sin cuestionarlo.

“Lo trataron con pinzas, qué diferencias con Melissa (Paredes), que le dijeron de todo y la arrinconaron. Dicho sea de paso, se lo merecía, pero ahora con Christian Domínguez le ponen paños frío. Él, en su mejor papel, era el pobrecito”, indicó Magaly Medina, quien considera que se agarró de los análisis que han hecho diferentes psicólogos sobre su comportamiento para validar su error.

“Él cogió eso y (...) con él había que tener consideraciones, había que apapacharlo y por ahí le hacían una que otra preguntita. Un poco más y lo acompañaban con la terapia”, acotó la periodista, quien también juzgó la manera que fue recibido el cantante en el canal.

“Él llega de lo más fresco, como si anoche hubiera ganado el Grammy. Lo recibe toda una delegación de gente, lo reciben como un divo. ¿Qué cosa ganó Christian Domínguez? Díganme. ¿Qué gano? Es un sacavueltero que le ha faltado el respeto a la última mujer con la que ha estado, a la familia que decía tener, que todos los días en su pelada cara le mentía a las otras dos que trabajaban con él (Ethel Pozo y Janet Barboza). Todos los días tenía la conchudez de decir que era un hombre nuevo”, sentenció.

Por su parte, Rodrigo González tampoco se quedó callado y cuestionó que hayan maltratado a Melissa Paredes en la entrevista que le hicieron cuando salió a la luz su ampay, a diferencia del cantante.

“Estoy asombrado, impresionado, conmocionado, porque a Melissa Paredes la trataron como una mujerzuela cualquiera que no merecía el menor respeto, le soltaron la mano, la cuestionaron, le dijeron, te vas a tener que ir después de esto, no puedes continuar”, recordó el compañero de Gigi Mitre.

“Él intentaba echarle la culpa a un diagnóstico que no le dan. Todo lo que esta mañana (5 de febrero) hicieron, que no tiene nada que ver con lo que le hicieron a Melissa Paredes por poco menos. A Melissa le salió uno, este además cuando le preguntaron si iba a haber más amantes que vayan a salir, más trampas, más sembradoras, él dijo, me he equivocado muchas veces”, acotó el conductor de Willax muy enojado.

Rodrigo González arremete contra ‘América Hoy’ por entrevista a Christian Domínguez | Willax

La respuesta de Ethel Pozo y Janet Barboza

En principio, Ethel Pozo y Janet Barboza indicaron que no se sentían bien de saber sobre la situación que enfrentaba su amigo Christian Domínguez. Además, aseguraron que preguntaron todo lo que el público quería saber. Respecto a las críticas recibidas, la hija de Gisela Valcárcel señaló que pensó en los hijos del artista y el respeto que le tenía a la hora de abordarlo.

“Siento que tiene que tomar mucha terapia, ya lo está haciendo, y se va a poder ver a sí mismo dentro de algunos meses, aún está mal y tiene que apechugar con todo lo que está pasando, pero, efectivamente, siempre hay un respeto, podemos no estar de acuerdo con el invitado, en este caso se mezcla la amistad y el cariño, pero en lo personal siempre pienso que están sus hijos viendo el programa, habrá gente que diga, ‘no, no se le fueron encima’, nunca me voy a ir encima de alguien porque están sus hijos viendo el programa y están mis hijas, siempre con el respeto que se merece creo que hemos tocado los puntos que se debía de tocar”, indicó Ethel Pozo a +Espectáculos.

Por su parte, Janet Barboza consideró que sus preguntas sí fueron incisivas Christian Domínguez. “Hay cariño, amistad, pero somos profesionales y para eso estamos acá trabajando, y porque el público merece y necesita saber la verdad. Nosotros cuestionamos, preguntamos, somos confrontacionales, también, pero nunca cruzamos la línea de la falta de respeto, no vamos a insultar al invitado por respeto a él, al público y a nosotras, tenemos nuestras propias premisas de saber lo que es la ética, entonces hay una línea que no se cruza”, señaló la popular ‘rulitos’.

Ethel Pozo y Janet Barboza se defienden de críticas por entrevista a Christian Domínguez. América Hoy

Edson Dávila también le mostró su apoyo a Christian Domínguez. Visiblemente afectado, indicó que el cantante no solo era un compañero para él. “Siempre estoy contento aquí en el programa, pero lamentablemente ha ocurrido esto, Christian antes de todo, para mí no solo eres un compañero de trabajo, eras un amigo”, mencionó al inicio.

Además, se animó a darle un consejo al cantante e indicó que lo más importante en una relación era mantener la confianza y comunicación en todo momento.