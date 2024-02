Melissa Klug aceptó Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, como yerno y hasta le cantó en su cumpleaños

Melissa Klug celebró su cumpleaños con la orquesta de Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón.

Melissa Klug celebró su cumpleaños número 40 por todo lo alto con una lluvia de orquestas que amenizaron la fiesta durante la noche. Como se sabe, la popular ‘Blanca de Chucuito’ recibe cada año con grandes fiestas y en esta ocasión no fue la excepción, pese a que hace solo unas semanas anunció la ruptura de su relación con Jesús Barco, padre de su última hija.

Es así que, el sábado 3 de febrero, la influencer tiró la casa por la ventada e invitó a sus amigos, familia y seres queridos para celebrar, como ella misma lo llamó, sus nuevos 20. En la terraza de su casa, acondicionó un escenario, mesas y hasta una barra para que los invitados puedan beber toda la noche.

Durante la fiesta, un despliegue de orquestas y cantantes aparecieron para celebrar esta fecha importante. Como se conoce, Melissa es una mujer de salsa, por lo que era imposible que no esté este género musical en su repertorio.

Entre tantos grupos apareció Barrio Fino, la orquesta en la que Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón es cantante. Aunque Melissa Klug tuvo algunas diferencias con su hija, todo parece indicar que las dejaron de lado y ahora nuevamente vienen compartiendo tiempo juntas.

Bryan Torres estuvo en la casa de Melissa Klug y hasta le cantó en este día especial. En redes sociales, compartieron videos del salsero cantando y aprovechando la oportunidad para seguir enamorando a su pareja, Samahara. Por el fondo, se vio a la ‘Blanca’ disfrutando de la música.

Esta sería una evidencia de que el distanciamiento entre la empresaria y la pareja de su hija quedó atrás. Y es que Torres es una persona cercana a Jefferson Farfán, expareja de la cumpleañera y con quien no tiene una muy buena relación pese a que tiene dos hijos juntos.

Pero, parece que todos los conflictos se quedaron en el pasado y han decidido darse una oportunidad para entablar una relación cordial por la relación de su hija. Luego de ver las imágenes, ni Melissa, ni Bryan se han pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Melissa Klug de Bryan Torres anteriormente?

Cuando Samahara Lobatón inició su romance con Bryan Torres, su madre Melissa Klug estaba embarazada. Aunque en más de una ocasión madre e hija se habían distanciado, pasaba poco tiempo para que volvieran a estar juntas, pero esta vez tardó mucho más.

La molestia de Klug de que su hija esté con una persona cercana a su expareja parecía ser un factor importante, por ello marcó distancia. Incluso, por ese tiempo comenzaron a aparecer imágenes de peleas entre Samahara y Bryan en la calle, lo que dejó mucho que desear.

En medio de toda esa situación, Melissa Klug fue consultada sobre si le gustaría conocer a su ahora yerno y esa vez respondió: “De verdad que por ahora yo estoy en mi etapa de embarazo y quiero estar tranquila”.

Por su parte, Torres también aclaró que no conocía a su suegra y recalcó que el motivo sería Jefferson Farfán. “No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada porque, por el tema de Jefferson (Farfán), porque sabe que es mi entorno, pero después ella no me conoce”, dijo Bryan Torres.

Aparentemente, todos estos problemas han quedado atrás y se habrían dado la oportunidad de conocerse y llevar una buena relación como familia, por el bienestar de Samahara y su hija Xianna.