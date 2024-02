Christian Domínguez y Pamela Franco se besaron por última vez en TV, y le dijeron: “Los rumores son fuertes”. (El Reventonazo de La Chola)

Nadie se lo imaginaba. En la reciente edición de ‘El Reventonazo de la Chola’, Christian Domínguez y Pamela Franco fueron invitados para participar en un divertido sketch. Durante todo el programa grabado de Ernesto Pimentel, la pareja demostró estar muy feliz y enamorada, sin imaginar que días después se mostrarían imágenes de la infidelidad del cantante de cumbia en ‘Magaly TV La Firme’ y paso seguidor reciente separación.

Durante las escenas divertidas, todas las bromas se centraban en su relación y en cómo habían superado la ‘maldición’ de los 3 años juntos, ya que ambos estaban celebrando 4 años, a pesar de las expectativas. Es conocido que Domínguez ha tenido múltiples parejas en los medios y, en la mayoría de las ocasiones, ha enfrentado problemas de traición con ellas.

El cantante se aventuró a interpretar la canción de José José “Ya lo pasado, pasado”, mientras reinaba un ambiente de alegría y risas. Por otro lado, Pamela se unió con su grupo para cantar “El Siete”. En medio de la presentación, el personaje de la ‘Chola’ le dice a la cumbiambera que escuchara unas palabras en vivo: “Responde, Aló”, se le escucha decir.

Pamela Franco y Christian Domínguez se dieron beso romántico. (Composición: Infobae)

Pamela no dudó en responder, sin contar con las palabras del imitador de Christian: “Amor, sabes que estoy viviendo estos momentos, saben lo mucho que te quiero dar una canción ‘Contigo Aprendí’”, se escucha decir al imitador Manolo Rojas. Ella reacciona a la broma mencionando: “No puede ser”. Ante esto, el personaje de Ernesto Pimentel le dice al conductor de ‘América Hoy’ que se acerque a su imitador. Él no paraba de reír y se sobaba los ojos por el nerviosismo.

“Escúchame, Pamelita, los rumores son fuertes. Gracias, papito hermoso, por estar aquí. Este año ha sido bueno, nos has acompañado mucho y has sido parte de todas las cosas bonitas que hacemos. Te queremos. No me canso de decir lo orgulloso que estoy de ti y de todo lo que haces. ¿Cuántos años juntos?”, fue la consulta del conductor.

Ella respondió: “4 añitos”, dijo la cantante de cumbia. La Chola, entre risas, le dice: “Amor, superaste los tres años”, mientras el actor cómico abrazaba a Pamela, provocando risas en el set. “Porque la gente es mala, Cristian, ‘que la pandemia no cuenta’”, agregó la artista. Toda la escena termina, cuando ambos se dan un beso que sería el último en televisión, antes de su separación

Christian Domínguez y Pamela Franco se presentaron en El Reventonazo de la Chola antes del ampay.

Mary Moncada muestra chats y audios que confirman la infidelidad de Christian Domínguez

Hace poco, Mary Moncada reveló en el programa de Magaly Medina una serie de mensajes de chat con Christian Domínguez, evidenciando los detalles de un encuentro acordado para el día del ampay. En los intercambios, se pactó la reunión para las 5:30 p.m. del viernes 12 de enero, con Domínguez ofreciendo las instrucciones específicas para el lugar de la cita y pidiendo a Moncada que lo llamara al llegar.

La mujer de 35 años, en su relato, mencionó que Christian Domínguez frecuentemente la llamaba ‘reina’ y ‘mami’. A pesar de esto, ella afirmó que no le daba mayor importancia a esos términos, viéndolos simplemente como parte de un momento de distracción. “Estoy dando la cara. No te voy a mentir, estas son las cosas que sucedieron, y creo que la persona que actuó mal aquí es él”, declaró la rubia.

En un audio presentado como prueba a ‘Magaly TV La Firme’, se escucha una voz diciendo: “Ay mi amorcito. A mí también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho. Ya espero que vengas pronto, muy pronto”.