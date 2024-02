Trujillo: regidora exige el retorno de ilegal ‘escuadrón de la muerte’ ante ola de delincuencia

Escuadrón de la muerte en Trujillo estuvo a cargo de Elidio Espinoza Quispe, según una primera sentencia del Poder Judicial, regidora pidió el retorno de grupo ilegal.

La ola de delincuencia en Trujillo ha alcanzado márgenes alarmantes, al punto de generar polémicas propuestas para ‘mitigar’ los asaltos, secuestros y asesinatos perpetrados por las bandas criminales que imperan en la provincia de La Libertad. Esta situación ha sido aprovechada por una de las regidoras de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, para plantear medidas populistas como el retorno del ilegal ‘escuadrón de la muerte’ que fue dirigido por el exjefe de la región policial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe.

La propuesta surgió durante la última sesión del Concejo Municipal de Trujillo, cuando la regidora Sandra Trujillo tomó la palabra y solicitó a gritos el retorno del polémico grupo paramilitar a cuyos responsables se les imputa el secuestro y asesinato extrajudicial de cuatro presuntos delincuentes.

“Han cambiado general tras general, no han podido avanzar con su proyecto. Yo les propuse que salga el ‘Escuadrón (de la muerte)’. No es por nada, pero yo puedo rescatar algo, que cuando Elidio (Espinoza) estaba como general, se formó un escuadrón y atacó, atrapó, redujo, a los delincuentes. Yo exijo que si los militares no van a participar o no van a poder estar dentro del acta da fiscalización, que se forme el escuadrón”, afirmó la regidora ante sus homólogos.

Escuadrón de la muerte operó en trujillo en el 2007 fue responsable del asesinato de 4 presuntos delincuentes.

Asimismo, la funcionaria trujillana también consideró que la desatención de las autoridades constituía un motivo para la creación de estos grupos paramiliares. “Yo no estoy de acuerdo con las burlas o con las risas, porque mientras que acá se ríen, afuera hay un asesinato, afuera están secuestrando al hijo de alguien para extorsionarlo. Es sorprendente cómo prácticamente han decapitado a este empresario. El alcalde tiene que poner mano dura”, concluyó.

En qué consistía el ‘escuadrón de la muerte’ dirigido por Elidio Espinoza

Como se sabe, el ‘escuadrón de la muerte’ fue un grupo acusado de ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Trujillo, Perú. Este escuadrón estuvo presuntamente liderado por Elidio Espinoza, excomandante de la Policía Nacional del Perú y exalcalde de Trujillo, quien fue acusado de estar involucrado en la desaparición y asesinato de presuntos delincuentes como método para combatir el crimen en dicha ciudad.

Este grupo cobró notoriedad por los hechos que ocurrieron alrededor del año 2007, donde se le vincula con la muerte de cuatro hombres el 27 de octubre de ese año, en lo que aparentaba ser una ejecución extrajudicial. Los integrantes del escuadrón, según las acusaciones, eran miembros de la Policía Nacional que operaban bajo las órdenes directas o con la aquiescencia de Espinoza.

Elidio Espinoza fue exculpado tras el inicio de un segundo juicio contra él y otrio miembros de la PNP. Correo.

Se les acusó de haber cometido varios crímenes, entre ellos, asesinatos selectivos de personas a las que consideraban criminales como parte de una estrategia para reducir el índice delictivo de la zona. Sin embargo, estas acciones no siguieron los procesos legales debidos, provocando una serie de violaciones a los derechos humanos.

La controversia en torno a estas acciones llevó a investigaciones y juicios. En abril de 2015, Elidio Espinoza y otros diez policías fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de los cuatro hombres en 2007. Sin embargo, este fallo fue anulado meses después y se ordenó un nuevo juicio. En el segundo juicio, en octubre de 2018, Espinoza y los otros acusados fueron absueltos de los cargos de secuestro y asesinato debido a la falta de pruebas concluyentes que demostraran su responsabilidad directa en los hechos.

Por tanto, a la fecha de corte de esta información, los acusados no cumplen ninguna condena relacionada con los crímenes atribuidos al denominado ‘escuadrón de la muerte’, dada su absolución en el juicio más reciente. Las acusaciones formales contra ellos incluían delitos como secuestro, asesinato y participación en ejecuciones extrajudiciales.