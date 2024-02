Richard Acuña reveló detalles inéditos del convencimiento a Paolo Guerrero en César Vallejo: “Queremos más jugadores de su nivel”

Richard Acuña reveló cómo convencieron a Paolo Guerrero de fichar por César Vallejo.

Sin duda, que César Vallejo dio el golpe sobre la mesa en el fútbol peruano al anunciar la contratación de Paolo Guerrero. Y es que cuando parecía que el delantero esperaba una propuesta del extranjero, finalmente esta no llegó y terminó regresando a una Liga 1 de la que nunca llegó a disputar de manera profesional. Sin embargo, Richard Acuña, presidente del club ‘poeta’, reveló detalles inéditos de la oferta que convenció al ‘Depredador’ para marcar este hito.

Antes que nada, el directivo admitió en una entrevista para el diario El Comercio que el inicio de las negociacines se dieron porque ambos tienen amigos en común y él decidió llamarlo.

“Lo primero que le expliqué era lo que somos como institución, que fue fundada hace 28 años, con un trabajo importante y responsable en las divisiones menores, ya que fuimos el único equipo peruano que vendió a dos jugadores de la última Sub 20 a México. Además, con algunos convocados a la Sub 23 y el único gol que logró la selección peruana fue de Franchesco Flores de César Vallejo”, señaló en primera instancia.

Diether Vásquez y Franchesco Flores integraron la última selección peruana Sub 23 y han sido formados en César Vallejo.

De la misma manera, el excongresista resaltó el hecho de que César Vallejo sea una entidad en constante crecimiento, algo que convenció a Paolo Guerrero de unirse al club. “Somos un equipo que pelea de la mejor manera los torneos internacionales, que cuenta con infraestructura deportiva y sabe muy bien que tener un equipo profesional no solo es competir sino tener canchas, divisiones menores y todo lo que implica un proyecto deportivo. Eso es algo que lo animó mucho. También todos lo sabemos, estar alojado en una ciudad tan agradable como es Trujillo”, comentó.

César Vallejo y sus fichajes de categoría

Como parte de esa evolución, Richard Acuña hizo hincapié en que los fichajes de José Carvallo y Josepmir Ballón, excapitanes de Universitario y Alianza Lima, respectivamente, significa el salto que quiere dar el equipo en el plano local.

“Hemos logrado algo que nunca antes había hecho algún equipo del fútbol peruano y no me refiero a lo de Paolo Guerrero: hemos contratado a los dos capitanes de la ‘U’ y Alianza Lima del año anterior. También fichamos jugadores con experiencia nacional e internacional y sabíamos muy bien que nos faltaba un ‘9′, a pesar que tenemos a otro goleador como Mena. La llegada de Paolo iba a significar el crecimiento necesario para pensar que el equipo no solo sueñe con un título, sino que trabaje semana a semana para ello. Yo sé que el fútbol es un deporte colectivo, pero una individualidad como Paolo dentro del plantel y todo lo que significa, ayudará a cumplir el objetivo. Paolo marca la diferencia en cualquier lugar. Lo demostró el año pasado en Ecuador y tengo la plena seguridad que lo hará acá en César Vallejo”, precisó.

José Carvallo y Josepmir Ballón son algunos de los grandes fichajes que César Vallejo realizó para el 2024.

Impacto a futuro en la Liga 1

Ahora, el mandatario de César Vallejo mencionó que el club del norte del Perú fue el que más hinchas llevó al estadio el 2023, superando a Carlos A. Mannucci, Alianza Atlético, Atlético Grau y UTC. En esa línea, confía que el fichaje de Paolo Guerrero genere una mayor atracción para el elenco ‘poeta’.

“Sabemos muy bien lo que va a significar la llegada de Paolo, no solo una nueva masa de hinchas hacia César Vallejo, sino tener acá al capitán de la selección peruana. Por eso, lo tomamos con mucha seriedad, responsabilidad y una oportunidad de que los niños y jóvenes que aspiren a una carrera profesional en el fútbol, tengan un gran ejemplo en Paolo Guerrero”

Para finalizar, Acuña Núñez aspira a que la llegada del exgoleador de LDU de Quito pueda ser el inicio de más contrataciones de nivel internacional. “Como presidente del club me siento feliz porque este precedente puede significar un antes y después del fútbol peruano. Debemos construir un estadio propio y tener jugadores de acá hacia adelante de la talla de Paolo Guerrero porque el fútbol peruano lo merece y de esa manera vamos a cambiar la sociedad y haremos que el fútbol sea una opción importante para darle alegrías a toda la ciudadanía que ama el fútbol”, sostuvo.