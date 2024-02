Liliana Trujillo y su posición acerca de los exigentes requisitos en los castings: “No me interesa bajar de peso para obtener un papel”

Liliana Trujillo es una destacada actriz que no solamente se ha ganado el cariño del público por sus entrañables personajes en novelas nacionales como la saga ‘Luz de Luna’ sino por su papel en la galardonada película ‘Rosa Chumbe’ de Jonatan Relayze.

La actriz, de 53 años, ofreció una entrevista a Infobae Perú y recordó sus inicios en el mundo de la actuación. En su larga trayectoria, resaltó que nunca estuvo dispuesta a condicionar su peso para obtener un papel para un film o teleserie.

Además, reveló no sentirse encasillada en los personajes que mayormente ha interpretado en las producciones nacionales, como una ama de casa o la mujer buena y sumisa que procede de provincia.

Asimismo, ofreció su sincero consejo para todos los chicos realitys que, actualmente, están tentando suerte en el mundo de la actuación, como son Nicola Porcella, Miguel Arce y Guty Carrera.

Liliana Trujillo recuerda que era una niña promedio en el colegio y que aún no tenía interés por el arte hasta cuando sus padres la llevaron a eventos culturales, a ver títeres, teatro y hacer pintura, que tuvo un acercamiento con el mundo del arte.

Liliana Trujillo, actriz nacional dio una entrevista a Infobae Perú y contó un poco de su trayectoria actoral y lo que ella significa para los exigentes casting. Infobae Perú: Carlos Díaz.

Cuando llegó el momento de estudiar una carrera profesional, pidió a sus padres estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero la municipalidad de Lima en aquella época no permitió que sus estudios sean regulares.

Así que Liliana postuló a Teatro de la Universidad Católica (TUC) porque quería culminar su carrera como actriz. Resalta que sus padres fueron pieza fundamental para su formación, pues nunca le cuestionaron su decisión por dedicarse al arte.

“Ellos querían verme feliz y como la actuación era lo mío, me apoyaron. Pero si me pidieron estudiar a la par inglés en el centro de idiomas para ser profesora de actuación, pero no di el examen para ello”, contó.

Luego de llevar algunos talleres, el guionista y director Eduardo Adriánzen la vio en una obra de teatro y la invitó hacer un casting para actuar en la serie “Los de arriba y los de abajo”, que se transmitió con gran éxito en los noventa por ATV. Allí interpretó a ‘Ninfa’, una trabajadora del hogar que era prima de ‘Constitución’ y con su carisma y talento se pudo quedar más tiempo en la novela.

La artista recuerda con gran alegría su primer personaje, además señaló que fue una oportunidad para codearse y aprender de grandes exponentes como Mónica Sánchez, Irma Maury y Teddy Guzmán.

“Se pudo representar a los inmigrantes de la sierra. En esa época se los representaba como muy inocentes y avasallados por los de la capital. Pero nosotros lo hicimos de otra forma. Gisela Cárdenas (Constitución) enfrentó su papel siendo emprendedora, Chamochumbi desde un negociante. Y yo era la migrante criolla, avispada y que sacaba ventaja de todo”, manifestó.

Liliana Trujillo en su primera novela en la exitosa novela 'Los de arriba y los de abajo'. Instagram.

“No me interesa bajar de peso para obtener un papel”

Liliana Trujillo contó que, en su larga trayectoria, no ha experimentado una discriminación por ser mujer, pero sí por su peso. La intérprete nacional explicó que ha podido experimentar que en algunas casas realizadoras la han rechazado en los castings por no cumplir con las condiciones físicas del perfil del personaje.

Ante ello, ha decidido no ceder y no bajar de peso por un tema de aceptación y ser tal y como es. En lugar de ello, ha seguido buscando papeles que se condicionen a su estado físico.

“En mi caso siempre ha sido el peso, siempre he tenido sobrepeso. De repente el perfil no era el indicado o no podía acceder porque no tenía el peso. Lo cierto es que tampoco estaba dispuesta a ceder eso. Las cosas son como son, tiene que ver como un poco de aceptación y a no me interesaba bajar de peso”, reveló a Infobae Perú.

Liliana Trujillo, actriz nacional de 53 años. Insatgram.

“No tengo miedo a encasillarme”

Recientemente, el público peruano la ha podido conocer en su papel de ‘Yolanda’, como la madre de León de la Cumbia en ‘Luz de luna’, una novela que ha tenido dos secuelas por el gran éxito que ha conseguido en al teleaudiencia.

Liliana Trujillo interpreta a una madre abnegada, ama de casa que lucha por su hijo y por integrantes de su familia. Y resulta que, usualmente, la actriz actúa en estos papeles de madre conservadora, pero es algo que no le preocupa, al contrario, lo ve como una oportunidad de retarse y no repetir su interpretación.

Además, señala que también ha tenido las posibilidades de hacer otros papeles en su carrera. “Cuando he trabajado en TV con Michelle Alexander, he tenido la oportunidad de ser Dina Páucar 2, era la antagónica, era la representación de todas las competidoras ficticias que podía tener Dina y era una ambiciosa mala. En ‘Una sola madre’ también era una madre con poca ética. He tenido oportunidad de hace otras cosas. No (tengo miedo de encasillarme), el reto más bien es procurar no repetirme”, reveló.

Más apoyo a la industria del cine peruano

Trujillo Turín alza su voz de protesta y pide que el gobierno peruano apoye a la industria del cine, donde las producciones nacionales tengan un determinado espacio y tiempo en la cartelera peruana para que no sean afectadas por las grandes mega producciones internacionales.

“La ley del cine necesita ser modificada. Falta temas de exhibición, que sean más claras las reglas de exhibición, no solamente tengan un periodo en el cine, sino que se habrá otras posibilidades de poder exhibir la película. Es necesario con hacer una ley de protección para nuestro cine. Las leyes deben estar más a favor del cine peruano”, dijo.

Liliana Trujillo aconseja a chicos realitys

Finalmente, Liliana Trujillo le envió un consejo a los chicos realitys que están actuando en producciones nacionales e internacionales como Nicola Porcella, Guty Carrera, Miguel Arce, entre otros.

Resaltó que aprovechen las oportunidades que tienen en la industria de la actuación y que si la fama los ha llevado hasta ahí, sepan prepararse.

“Yo creo que las oportunidades se presentan por alguna razón y si se les ha presentado a buena hora. Lo que si la preparación es un factor importante, una cosa es la suerte, otro factor es el talento, pero algo muy importante es la preparación... Si quieren hacer carrera, tienen que tomar decisiones”, dijo.

Y, precisamente, en su papel de maestra de actuación cree fervientemente que llevar clases no solamente ayuda a interpretar un papel, sino a “poder canalizar las emociones, autorreconocerse que es lo que está pasando y gestionarlo de otra forma”.

Asimismo, no se considera una profesora del arte escénico, a pesar de ser docente de formación, sino se ve más como una acompañante del tallerista.

“Soy la acompañante del alumno, los acompañó en su proceso de aprendizaje. Decir que soy una maestra es colocarme en un estatus sobre ellos. Cada uno tiene un mundo interno y mi mundo interno no es mejor que el de ellos. Los talleristas viven con su mundo interno y tendrán que descubrir desde su realidad que es lo que necesitan trabajar”, explicó.

Finalmente, la artista manifestó que si tuviera que escoger entre enseñar y actuar se queda con la interpretación porque de esa manera logra una plenitud única.

“Actuando logro una plenitud diferente que acompañar. Es una plenitud distinta porque tiene que ver conmigo y a un desafío personal”, explicó.

Liliana Trujillo es una de las profesoras del Taller de Talentos del Barrio Producciones que ofrece clases para niños y jóvenes. Las inscripciones la pueden hacer en la cuenta de Instagram y Facebook en Taller de Talentos - Del Barrio.