La odisea de un peruano en España: recibió propuesta indecente, durmió en la calle y amigos del colegio lo acogieron en su casa

Personas de distintas partes del mundo se contactaron con él para brindarle ayuda económica. (YouTube ‘Quique Vasquez Historias de Migrantes’/Sergii Figurnyi/stock.adobe.com)

La decisión de emigrar nace en las personas al darse cuenta de que no logran hallar en su país natal un empleo que les proporcione una existencia digna. Esto ocurre cuando comprenden que la Remuneración Mínima Vital en Perú no alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, lo que les lleva a considerar mudarse a un país distinto al de su origen.

Los jóvenes que no pudieron acceder a la educación universitaria y, en consecuencia, no lograron conseguir un empleo mejor remunerado, son los más interesados en dejar su patria. Ellos son conscientes de que la decisión que tomen los alejará de sus seres queridos por un periodo prolongado. Viajar al extranjero implica asumir riesgos, pero todo esfuerzo valdrá la pena.

Muchos peruanos emprenden el viaje hacia España motivados por la oportunidad de un contrato de trabajo, en busca de un futuro más prometedor. Esta posibilidad les brinda un marco de seguridad y estabilidad desde su llegada. Por otro lado, existe un grupo que, impulsado por la misma búsqueda de mejores condiciones de vida, opta por aventurarse hacia el país europeo sin la documentación requerida, enfrentándose a un camino lleno de incertidumbres pero manteniendo la esperanza de lograr una vida mejor.

La odisea de un peruano en España. (YouTube ‘Quique Vasquez Historias de Migrantes’)

Tal es el caso de un compatriota, quien viajó a España sin contar con una oferta de trabajo por parte de un empleador en España, ni visado de trabajo. El canal de YouTube ‘Quique Vasquez Historias de Migrantes’ dio a conocer el caso del peruano César Fernández, un joven que se alejó de su patria con el fin de generar ingresos que le permita tener una vida digna y, sobre todo, ayudar a su familiares. Al llegar al país europeo, tuvo problemas que le impidieron conseguir un empleo y, en consecuencia, un lugar donde vivir.

“Recurrí a contactar a amigos, personas cercanas, entre ellas conocí a un catalán, quien me ofreció a mí y a mi madre la oportunidad de crecer en España. Este ofrecimiento se desvaneció después de unos días de haber llegado a este país”, contó nuestro compatriota, visiblemente conmovido.

Este catalán no era un desconocido porque, según relató Fernández, era amigo de su madre. El ciudadano extranjero y su progenitora se habían conocido hace unos años en España, país al que viajó la mujer con el fin de conocer los paisajes y la cultura española.

Por fortuna, el peruano no enfrentó ningún peligro en la calle. (Dani Duch)

Este ciudadano español le ofreció un trabajo y un hogar, cosa que cumplió en el transcurso de los días, sin embargo, detrás de esta filantropía se escondía una propuesta que sorprendió al peruano. “Tenía otros objetivos que no iban de la mano con lo que yo predico, quiero o aspiro en la vida”, relató.

Lo que el catalán buscaba era una relación sentimental con el nacido en Lima; sin embargo, este último no accedió y optó por abandonar la vivienda, a pesar de no contar con otro lugar donde alojarse. Durante el tiempo que estuvo bajo su amparo, trabajó cinco días con un horario de 07:00 a 16:00, percibiendo la insignificante cantidad de 50 euros.

Tras dejar la casa del catalán, se dirigió a Madrid, ciudad en la cual experimentó mucho frío, ya que pasó la noche en un parque. Ante esta situación adversa, se contactó con otro amigo de su mamá, quien residía en Madrid. “Me comentó que iba a conversar con el dueño del piso porque la decisión no estaba en sus manos; sin embargo, me dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarme. En una parte del diálogo me dice: ‘Ok, César, puedes venir’. (...) Me dio la oportunidad de alojarme en su piso”, indicó.

Este ciudadano peruano que le ofreció ayuda también tenía otras intenciones que se reflejaron en la convivencia. “Esta persona me hizo tocamientos indebidos, me hizo unos dibujos en la cara de contenido irreproducible”, señaló, indignado.

Nuestro compatriota celebró su cumpleaños lejos de su patria. (YouTube ‘Quique Vasquez Historias de Migrantes’)

Después de abandonar el piso donde convivió con su compatriota cerca de un mes, pasó nuevamente la noche a la intemperie. Se instaló en un parque con unos pocos euros en el bolsillo pero con los sueños intactos. Desde el Perú, su madre se puso en contacto con él, pero no se enteró de que su hijo estaba pasando por una difícil situación.

Un giro inesperado a la historia

Los días pasaron sin ninguna novedad en el frente; sin embargo, tras la difusión del caso por parte del canal de YouTube Quique Vasquez Historias de Migrantes, nuestro connacional recibió ayuda de distintas partes del mundo. Se contactaron con él por celular para brindarle ayuda económica, mientras que otros le dieron palabras de aliento.

“Me han recibido personas con las que yo he estudiado en el colegio, ahora están casados aquí en Madrid, España. Estoy bastante contento por la oportunidad que me dieron. Siento que Dios me los puso en mi camino”, contó el peruano.

Tras enfrentarse a las adversidades de dormir en las calles tras su llegada a España, el destino de nuestro protagonista tomó un giro esperanzador gracias a la solidaridad de antiguos compañeros de colegio que, al enterarse de su situación, no dudaron en extenderle una mano. Estos amigos, que ya habían forjado su camino en este país, le ofrecieron la posibilidad de vivir juntos, brindándole la oportunidad no solo de tener un techo bajo el cual resguardarse, sino también de reconstruir su vida en un entorno de apoyo y camaradería. Esta experiencia reafirmó el valor de la solidaridad entre compatriotas y marcó el inicio de una nueva etapa llena de esperanza para el valiente viajero.