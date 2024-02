Hernán Barcos falló penal con Alianza Lima: arquero de Alianza Atlético adivinó su remate y evitó el 1-0 en Sullana

El delantero no pudo ante Diego Melián, que adivinó su remate en Sullana. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36 de Sullana por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Apenas en los primeros minutos de juego, el árbitro Augusto Menéndez cobró un penal a favor de los ‘íntimos’ tras una falta contra Cecilio Waterman. Hernán Barcos fue el encargado de pararse frente al balón, pero falló su remate.

La jugada se dio al minuto 12 cuando Kevin Serna logra sacar un centro rasante y este no es recepcionado por ningún jugador. Y es que cuando el delantero panameño disponía a ingresar al área chica, Eric Tovo le toma el brazo y termina derrumbándolo.

Pese a que en primera instancia parecía no haber nada, el VAR intervino y llamó a Menéndez para que pueda revisar la acción en mención. Tras ello, se tomó la decisión de que el defensor ‘sullanense’ sea sancionado y se cobre penal a favor del equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Cabe resaltar que, el ‘Pirata’ llevaba 10 penales convertidos en el campeonato peruano antes de que fallara ante el ‘Vendaval’ en el calor de Piura. A esto se le suma que, el elenco de La Victoria no erraba una pena máxima en la Liga 1 desde el 28 de noviembre de 2020, cuando Joel Pinto de Sport Huancayo le atajó el remate a Carlos Ascues por el Torneo Clausura.

Sigue sin poder anotar

En lo que va de la temporada 2024, Hernán Barcos no ha podido anotar de manera oficial. Si bien marcó un doblete ante Once Caldas en la primera ‘Noche Blanquiazul’, desde el inicio de la Liga 1 el arco no se le ha abierto. Recordemos que en la fecha 1, Alianza Lima venció 2-1 a César Vallejo. En aquella ocasión, los encargados de marcar fueron Catriel Cabellos y Cecilio Waterman.

La última vez que el ‘9′ pudo celebrar fue en el choque ante Deportivo Garcilaso por la jornada 19 del Torneo Clausura 2023. Si hablamos de números en general, Alianza es el equipo con el que Barcos ha jugado más partidos en toda su carrera como futbolista profesional.

GOL Hernán Barcos pone 1-0 para Alianza Lima ante Garcilaso por el Torneo Clausura de Liga 1 | Liga 1 Play

Desde que viste la camiseta ‘blanquiazul’, ha disputado un total de 109 duelos, en los que ha anotado 46 goles y ha brindado 21 asistencias. Además, se ha consagrado campeón nacional hasta en dos oportunidades: 2021 y 2022.

¿Estuvo cerca de irse?

Y es que a sus 39 años, Hernán Barcos siempre ha demostrado que puede seguir teniendo minutos en la alta competencia, por lo que no piensa en un retiro a corto plazo. En una reciente entrevista, el atacante reveló que tuvo la posibilidad de dejar Alianza Lima, pues recibió propuestas de hasta cuatro clubes.

“Me podría haber retirado en diciembre, pero siento ganas de seguir jugando y este año tuve cuatro propuestas a los 39 años”, señaló en diálogo con ‘Exitosa Deportes’.

Asimismo, añadió que “la gran mayoría de jugadores buscan estabilidad y un lugar donde se sientan cómodos. Después están los que buscan el dinero, que es normal, pero uno llega a una edad en la que busca un poco más la comodidad que el dinero”.

Por otro lado, se refirió a la idea de juego del técnico colombiano, quien llegó tras la salida de Mauricio Larriera. “Es la idea porque hay muchos jugadores verticales. A veces desciendo para hacer una pausa, dar descanso al equipo. Es un pedido del entrenador, de la forma en que jugamos”.