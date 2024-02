Mariella Zanetti lanza hipótesis sobre constantes infidelidades de Christian Domínguez: “Tal vez no está seguro de su virilidad”

Mariella Zanetti confiesa que le dio risa ver el ampay de Christian Domínguez. Composición Infobae

La actriz y exbailarina Mariella Zanetti confesó que no pudo contener la risa cuando vio el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada. Como se recuerda, en el video que mostró Magaly Medina, el cantante hace subir a la rubia a su camioneta. Minutos después, el vehículo se mueve con gran intensidad.

“Yo en la calle me he matado risa, fue cómico. Me da pena porque hay una familia sufriendo ahora. Yo digo también, si hoy por hoy, no soy de la farándula y conozco a un Christian Domínguez, ya sabiendo su repertorio, de cada 4 a tres años, yo no me haría tantas ilusiones”, indicó Mariella Zanetti.

La comediante señaló que espera que Pamela Franco no se haya sorprendido con el ampay del cantante, pues muchos no lo hicieron. “Lo bueno es que la vemos contenta y trabajando, es una buena actitud”, indicó al programa de La Noticia, conducido por Marisol Mayta.

Mariella Zanetti lanza hipótesis

Fiel a su estilo, Zanetti expresó lo que pensaba ante las constantes infidelidades de Christian Domínguez. Para la actriz, el actor necesita terapia o simplemente no “está claro con lo que quiere”.

Si bien es cierto, coincidió en que el enamoramiento de una pareja solo dura 3 a 4 años, no es normal que sea infiel de forma tan constante.

“Qué pasaría si el señor no está seguro de su virilidad y es por eso que pasan estas cosas, no tendría nada de malo tampoco”, la ganadora de El Gran Chef Famosos.

La artista soltó sus especulaciones, tratando de analizar la situación del cantante, quien hasta la fecha ha sido protagonista de varios ampays. Mariella Zanetti indicó que le parece sospechoso que siempre recalque que le gustan mucho las mujeres o que “afirme que es un mujeriego”.

“Yo siento que en el fondo su opción es otra y no lo quiere aceptar. Honestamente, yo he visto hombres bien viriles que al final no eran tan viriles, creo que no deja de ser hombre porque le guste otro hombre, creo que es un tema de aceptación. Estamos especulando, tal vez la cosa va por ahí”, dijo a dicho medio.

“Una vez está bien, dos, pero esta es la quinta o sexta, y siempre con el mismo tiempo, es una constante”, acotó Zanetti.

¿Qué dijo Carlos Galdós sobre las infidelidades de Christian Domínguez?

Otra figura que lanzó su hipótesis sobre la actitud de Christian Domínguez, fue Carlos Galdós. El conductor de TV se refirió más al ámbito familiar, resaltando que su proceder puede ser de acuerdo a lo vivido en su infancia.

Para el humorista, Christian Domínguez es una persona “dañada” y debe profundizarlo con especialista. “Es una víctima en todo esto que está ocurriendo. No me odien, por favor, tranquilos. A mí me parece que Christian Domínguez es la víctima de su vida. Me parece que es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia que lo lleva a ser el adulto que es hoy”, afirmó el también locutor.

El artista señaló que las personas suelen vivir experiencias en el hogar que nos dejan marcados en el futuro. Según, Galdós, Domínguez estaría viviendo esta situación.

“Cristian Domínguez tiene obviamente una herida. Eso te lo va a decir cualquier especialista. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio, uno de ellos es José Baldeón, psicoterapeuta, y otra es Mónica González, terapeuta. Ambos coinciden que él es producto de lo que metieron en su disco duro de niño, de lo que vio e interpretó”, explicó Carlos.