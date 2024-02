Bryan Reyna: “Estoy muy contento de estar en Belgrano, di un paso importante al venir a Argentina”

Bryan Reyna siempre estuvo en la órbita del 'celeste'. - Crédito: Belgrano.

Bryan Reyna, futbolista nacional de 25 años, ha optado por unirse a Belgrano de Córdoba, de la Liga Profesional Argentina para dar inicio a una nueva experiencia en el extranjero. Ha firmado con el ‘pirata’ hasta el 2026 dejando un 20% de activo económico a Alianza Lima.

Una vez que fue anunciado por las redes sociales del club, presenció el duelo liguero contra San Lorenzo (1-1), en el estadio Julio César Villagra. Desde la tribuna siguió todas las acciones, aunque lo que más le llamó la atención, según sus palabras, fue el apoyo incondicional de la hinchada.

Bryan Reyna ha firmado contrato con los cordobeses hasta el 2026. - Crédito: Belgrano.

Un día después de ese encuentro, ha atendido a los medios de comunicación en su conferencia de presentación. “Yo he venido trabajando en mi país para salir nuevamente al extranjero. Se me dio la oportunidad de venir a Belgrano, estoy muy contento de estar aquí”, partió diciendo.

“Me convenció el trato que me dieron. Hice una videollamada y me trataron muy bien, eso me animó a venir. Mi preparador físico de Perú me mandó un video que me puso la piel de pollo, porque me ilusionó su hinchada, y ahora lo he vivido. El estadio se llena y eso me prende como jugador”, sumó.

El club de Córdoba dio a conocer la incorporación del extremo peruano. (Video: Belgrano)

Belgrano anduvo tras sus pasos

El club representativo de la ciudad de Córdoba conocía a la perfección a Bryan. Alguna vez intentó llevárselo, pero fue imposible avanzar las conversaciones hasta que a inicios del 2024 se pudo materializar la contratación, que ha dejado conforme a todas las partes involucradas.

“Hablé con el presidente ‘Luifa’, ya veníamos hablando desde el año pasado. No se concretó. Tenía ganas de venir a Belgrano. Se abrió otra vez la oportunidad y estoy contento”, explicó Reyna desde la sala de prensa.

Bryan Reyna vivirá su primera experiencia en Argentina. - Crédito: Belgrano.

Al ser consultado sobre sus cualidades, fue enfático: “Juego de extremo izquierdo, vengo jugando ya años en ese sector como también puedo jugar por derecha. El ‘profe’ todavía no me ha pedido lo que quiere, pero me ha visto y sabe mi juego. Me gustó mucho la hinchada de Belgrano”.

En esa línea, comentó que “he venido entrenando, estuve haciendo la pretemporada con Alianza Lima y estoy preparado para lo que diga el ‘profe’. Lo que encontrará el hincha de Belgrano es un jugador que siempre va para adelante, que le gusta encarar; ayudaré al equipo en lo que pueda”.

Bryan Reyna ha entrenado bajo la atenta mirada del entrenador Guillermo Farré. - Crédito: Belgrano.

Los propósitos de Reyna

Bryan dijo, por otro lado, que “vengo a aportar todo de mí, vengo con muchas ganas, el equipo competirá las competencias que hay y espero que nos vaya muy bien a todos”.

Espera que en este nuevo certamen vaya al alza: “El fútbol argentino es muy bien visto porque es campeón del mundo. Belgrano me ayudará, porque yo quiero seguir creciendo. Di un paso importante al venir a Argentina”

Y complementó: “Creo que el fútbol argentino es de mucha fricción, se corre mucho y es muy exigente. Eso es bueno, me ayudará como jugador a crecer. Los temas de arbitraje pasa en todos los países; a veces los árbitros se equivocan, eso siempre pasa”.