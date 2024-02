‘Tigrillo’ Navarro sobre la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima: “El ‘Pirata’ le puso la cruz”

El periodista Carlos Alberto Navarro aprovechó en referirse a la situación del ‘Kaiser’ e incluso sorprendió al hacer una inesperada revelación.

Tras confirmarse que no seguirá en Alianza Lima, Carlos Zambrano aún no tendría definido su futuro. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga siendo tema de debate en tienda ‘blanquiazul’, considerando que el club decidió no tenerlo en cuenta pese a tener contrato por dos temporadas.

Te puede interesar: Alianza Lima hará este pago a Carlos Zambrano para que se concrete su fichaje a Liverpool de Uruguay

Esto ha generado que el ‘Kaiser’ empiece a buscar nuevas oportunidades en el mercado para así poder continuar con su carrera como futbolista profesional. Y es que a raíz de su repentina salida del cuadro ‘íntimo’, muchos personajes relacionados al fútbol nacional han aprovechado en dar a conocer su postura.

Uno de ellos fue el periodista Carlos Alberto Navarro, también conocido como el ‘Tigrillo’, quien decidió referirse a la situación que atraviesa el defensor e incluso reveló el nombre del futbolista que habría influido en la decisión final de la institución.

Te puede interesar: Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo HOY: canal TV para seguir duelo por Torneo Apertura de Liga 1 2024

“Néstor Bonillo habla de todo lo que es Zambrano, después dice que hay una serie de evaluaciones y luego mete la situación presupuestal. ¿Qué tiene que ver él si es el asistente externo?”, sostuvo en un inicio el comunicador durante el programa deportivo ‘PBO Campeonísimo’.

Asimismo, añadió que “cuando tu contratas a un jugador por dos años es porque ya está en el presupuesto de ese tiempo. O sea me estás diciendo que ¿Zambrano se va por caro? No, eso no es verdad. Carlos se va de Alianza Lima porque el ‘Pirata’ le pone la cruz”.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo 2-1: goles y resumen de la remontada ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Posterior a ello, dio a conocer detalles sobre la forma en la que los directivos ‘victorianos’ se contactaron con el zaguero para comunicarle su no continuidad. “Alianza Lima le ha dicho a Carlos Zambrano que: “ni venga a entrenar porque ni ‘Pirata’ ni nosotros lo queremos””.

Recordemos que semanas atrás Horacio Zimmermann también puso sobre la mesa el mismo tema y confirmó la tensa relación que había entre ambos jugadores, la cual habría desencadenado en una discusión en más de una ocasión.

“En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé. El porqué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso se llegaron a pechar. Las voces que hablan son las que están adentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos...”, confesó.

Periodista deportivo contó que experimentados jugadores llegaron a "pecharse" a causa de la nula afinidad entre ambos. (YouTube Horacio Zimmermann)

La versión de Carlos Zambrano

Durante una entrevista con FutMax League, Carlos Zambrano indicó que pese al rechazo recibido por parte de Alianza Lima, siempre le deseará lo mejor al equipo del que es hincha. No obstante, remarcó que la institución es una cosa y las personas que la conforman otra.

“Es complicado que me quede en Alianza, si mañana me llaman para ir, tendré que ir. Por ahora he tenido cero comunicación con el comando técnico. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro son otra”, explicó.

Al ser consultado por los detalles de su contrato, el zaguero preferió no opinar y guardar silencio para no generar más polémica. “Mis amigos y familia saben lo que pienso, no quiero causar más polémica, me guardo mi opinión”.

El defensor peruano afirmó que mantiene comunición cero con la directiva 'íntima' y que su salida se concretará cuando todas las partes estén satisfechas. (L1 Max)

¿Qué se sabe sobre su futuro?

Según dio a conocer el mismo jugador, habría recibido propuestas de equipos de Uruguay, Argentina y Ecuador. Incluso, admitió que la que más le llama la atención es la del fútbol ‘charrúa’, pues se trata de un club que jugará de la Copa Libertadores.

“Dos equipos de Argentina, uno rechacé, que era Lanús, no estaba muy de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa hoy en día, sinceramente, es la de Uruguay, es un equipo que juega Libertadores”, concluyó.