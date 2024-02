Eddie Fleischmann resaltó característica de Hernán Barcos que supera a Paolo Guerrero

Eddie Fleischman resaltó virtud de Hernán Barcos, de la que carece Paolo Guerrero (Denganche).

Durante la última semana, se conoció sobre la posibilidad que Paolo Guerrero llegue a la Liga 1 2024, debido a un tentadora oferta de César Vallejo, que busca contratarlo para darle un salto de calidad y repercusión a su equipo. A pesar de sus 40 años recién cumplidos, se considera que el ‘Depredador’ es capaz de marcar diferencias en el torneo local, debido al ritmo que tiene el campeonato, el cual no es tan intenso como la mayoría de ligas de Sudamérica.

En este contexto, el periodista Eddie Fleischman comparó a Hernán Barcos, quien dentro de poco también cumplirá cuatro décadas, con el atacante de la selección peruana. Afirmó que la edad del argentino no le impide destacar con Alianza Lima. No obstante, resaltó un aspecto en el que el ‘Pirata’ supera al exjugador de Flamengo.

“Yo lo veo como una nueva versión de Barcos, por ejemplo, pero Barcos tiene mucha más movilidad de la que puede tener hoy Paolo Guerrero. A Barcos el otro día lo vimos recogerse, volantear y ser lanzador”, comentó en Denganche.

Hernán Barcos, a sus 39 años, es la gran figura de Alianza Lima. (Créditos: Alianza Lima)

No obstante, el conductor afirmó que el exfutbolista de Bayern Munich podría adaptar su juego para asumir tareas parecidas a las que ejerce el máximo goleador extranjero en la historia de los ‘blanquiazules’. Lo que le permitiría suplir falencias físicas que tiene en la actualidad a causa del paso del tiempo.

“Puede ser una función que asuma Paolo Guerrero, no tener que picar con los centrales rivales e irse a un mano a mano que no va a ganar, y pararse 10 metros más atrás y distribuir, hacer jugar. Si tienes delantero de punta más rápido, que Paolo haga la descarga desde atrás, juega mejor al fútbol que todos los volantes que puedan tener”, añadió.

Paolo Guerrero totalizó ocho goles con Liga de Quito entre LigaPro y Copa Sudamericana. - Crédito: EFE

La polémica con Paolo Guerrero

Hace solo unos meses, Paolo Guerrero criticó con nombre y apellido a Eddie Fleischmann, debido a que, en su opinión, lo criticaba sin “haber pisado nunca una cancha de fútbol”:

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, ni conocen una pelota ¿A quién le han ganado? No han pisado una pelota y critican a la selección. ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? ¿Cuándo han pisado una cancha de futbol? ¿Han metido un gol? Nunca. No voy a hablar más. Que me lo diga en la cara, cuándo han pisado una cancha de fútbol, ese tal Fleischman, cuándo han pisado”, disparó.

El delantero nacional no se quedó callado y arremetió contra las personas que critican a la selección peruana.

Ante esto, el periodista deportivo lo tomó con calma, afirmando que el campeón del mundo con Corinthians pasaba por un momento complicado debido a su edad.

“Se entiende el mal humor, el mal momento. Paolo es reacio a la crítica, él quiere que todo el mundo elogie siempre sus actuaciones y no siempre es así. Nosotros no venimos diciéndolo ayer, sino hace bastante tiempo. Paolo Guerrero a estas alturas en el primer tiempo se desgasta demasiado arrancando al mismo ritmo que el rival, puede ser más útil jugando los segundos tiempos. Si le parece que casi a los 40 está igual que casi a los 30, el problema lo tiene él, no quien les habla. Si cree que uno no puede ejercer una crítica, quien tiene el problema es Guerrero, no nosotros”, contestó.

Eddie Fleischman: "Paolo Guerrero demostró que le falta madurar" | Entre Ceja y Ceja

La situación actual de Paolo Guerrero

El pasado miércoles 31 de enero, Paolo Guerrero sostuvo una reunión con Richard Acuña, presidente de César Vallejo. La intención era cerrar la contratación, no obstante, no llegaron al acuerdo esperado. Por este motivo, en el elenco ‘poeta’ apuntaron la mira al delantero español Jesé Rodríguez, con pasado en Real Madrid, por lo que todo indicaría, que el ‘Depredador’ seguiría buscando equipo en el extranjero.