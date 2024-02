Alejandro Duarte aseguró que llegar a Alajuelense es un buen paso en su carrera: “Es el club más importante de Costa Rica”

Alejandro Duarte llega con la consigna de pelearle la estelaridad a Leo Moreira. - Crédito: LAD

Alejandro Duarte ha decidido emprender un nuevo desafío en su trayectoria al incorporarse a Liga Deportiva Alajuelense de la máxima categoría de Costa Rica. Una vez que llegó a las instalaciones del club ‘manudo’ expresó su felicidad por asumir la aventura centroamericana.

“Estoy muy contento de venir a este club que es grande”, comenzó diciendo en diálogo con La Nación. Enterado de que su traspaso tiene tintes históricos por su nacionalidad, reconoció que “ser el primer peruano en representar a este equipo es una bonita responsabilidad”.

“Vengo con muchas ganas de poder aportar todo lo que pueda tanto dentro como fuera de la cancha y que podamos conseguir los objetivos”, sumó el portero peruano dejando un dato personal al aire: “Los que me conocen desde pequeño me dicen Alex, en Perú algunos amigos me dicen Alejo también, así que pueden llamarme como ustedes prefieran”.

Alejandro Duarte llega a los 'manudos' para competir un puesto con el mundialista Leonel Moreira. - Crédito: LDA

La primera impresión de LDA

También Alejandro comentó su admiración por la estructura deportiva que posee Alajuelense. Desde su perspectiva, los campos son de primer nivel y ayudarán en el crecimiento de su desempeño. “Poder conocer este Centro de Alto Rendimiento ha sido lindo”, dijo.

“La verdad que tiene todo lo que necesita un futbolista profesional para poder dar lo mejor de sí y los compañeros me han recibido muy bien. Estamos listos para entrar de lleno en la temporada”, agregó.

Además, admitió que por la rapidez del viaje de Lima a Alajuela no pudo “conocer a fondo toda la historia del club”, pero sí sabe que “es el equipo más importante de Costa Rica”. “Sé que tienen las mejores instalaciones, una gran hinchada y un lindo estadio que siempre está lleno”, subrayó.

Alajuelense invirtió un total de tres mil metros cuadrados de construcción para su CAR de ocho hectáreas. - Crédito: LDA

No teme a la competencia

Aunque ahora mismo los ‘manudos’ cuentan con un arquero titular de la talla de Leonel Moreira, su puesto no es del todo seguro a partir de la llegada de Ale Duarte. De hecho, el internacional con Perú ve con buenos ojos la competencia con el multicampeón costarricense.

“Creo que hoy en día en cualquier equipo grande de cualquier liga del mundo, siempre hay dos buenos jugadores por posición, así que no es nada nuevo para mí. Y me imagino que tampoco es nada nuevo para Leo”, enfatizó dejando en claro que “vengo a dar lo mejor de mí, a aportar. Estoy listo para jugar en cuanto así lo requiera el técnico. Acá lo más importante es conseguir los objetivos grupales”.

Aprovechó, además, para enviar un cálido mensaje a la afición de Alajuelense: “Es mejor estar enfocado en el día a día, en uno mismo, pero sí tengo entendido que es una gran afición, que está muy pendiente del equipo y que viven a mil el fútbol. Eso siempre es bonito. Tengo muchas ganas de conocerlos ya en el estadio, espero que nos sigan apoyando como he visto que lo hacen siempre y que nosotros les podamos entregar todos los objetivos que quedan por jugarse esta temporada”.

Alajuelense cuenta con Leonel Moreira como el '1' y Alejandro Duarte deberá luchar para ganarle la pulseada. | VIDEO: Infobae Perú

¿En qué clubes jugó Ale Duarte?

Juan Aurich (Perú)

Cienciano (Perú)

Deportivo Municipal (Perú)

Universidad San Martín (Perú)

Lobos BUAP (México)

Atlético Zacatepec (México)

Sportivo Luqueño (Paraguay)

Sporting Cristal (Perú)