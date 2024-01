El elogio de Ben Brereton a Ricardo Gareca sobre su trabajo con la selección peruana: “Tuvo una gran carrera”

Ben Brereton se refirió a la llegada de Ricardo Gareca - Créditos: Composición Infobae

Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente Ricardo Gareca fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la selección de Chile. A raíz de ellos, varios jugadores que suelen ser convocados a la ‘roja’ se refirieron a su llegada y hasta se animaron a dedicarle unas palabras.

Uno de ellos fue Ben Brereton, principal carta de gol del combinado ‘sureño’ en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien en el actual proceso clasificatorio no ha tenido la oportunidad de anotar, su reciente fichaje al Sheffield United de la Premier League ilusiona a más de uno en territorio chileno.

Y es que durante una entrevista con TNT Sports, el delantero de 24 años fue consultado por la incorporación del ‘Tigre’ y no dudó en mostrarse emocionado por conocerlo en la próxima convocatoria, es decir, en el mes de marzo cuando se enfrenten a Francia por la fecha FIFA.

“Sí, obviamente vi la noticia en redes sociales. En verdad, no sé mucho sobre él, porque no he tenido el gusto de conocerlo. Claro que sí sabía sobre el éxito que tuvo, ha tenido una gran carrera y también le fue muy bien en Perú”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, confía que de la mano del técnico argentino podrán conseguir los objetivos planteados. “Espero poder conocerlo pronto, creo que es genial que ya tengamos un nuevo entrenador. Estoy muy emocionado de verlos a todos y espero que de ahora en adelante solo vengan cosas buenas”.

Recordemos que la primera prueba de fuego de Gareca será ante la selección peruana el próximo viernes 21 de junio desde las 19:00 horas por la primera fecha de la Copa América 2024, donde ambos equipos comparten grupo. El compromiso que se llevará a cabo en Estados Unidos será el primer duelo oficial oficial del ‘Flaco’ con los ‘mapochos’.

Grupos de la Copa América 2024 con la selección peruana presente. Crédito: Copa América

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras su llegada a Chile?

Ya instalado en lo que será su nueva casa, Ricardo Gareca conoció a profundidad el complejo Juan Pinto Durán y el edificio de la Federación de Fútbol de Chile, lugares a los que tendrá que asistir de manera recurrente durante su estancia en la ‘roja’.

En su primera visita, el DT de 65 años conversó con la prensa y destacó la alegría que ha sentido desde que arribó a dicho país. “Estoy muy agradecido por el gran recibimiento que me han dado todos en Chile. Es un país hermoso, estoy feliz por comandar a esta selección y liderar este proceso que nos ilusiona a todos. Es un honor estar al frente de la Selección Chilena”.

Con respecto a la instalaciones, el exentrenador de Vélez dijo lo siguiente: “Reúne todas las condiciones que necesitamos. Hoy pude conocer el lugar y visualicé las áreas más relevantes para el trabajo que llevaremos a cabo junto al cuerpo técnico. Es un lugar con historia. Me comentaron que fue de los primeros complejos en Latinoamérica y ha tenido la atención necesaria para ir actualizándose continuamente, lo que me parece excelente”.

Ricardo Gareca conoció las instalaciones del complejo Juan Pinto Durán - Créditos: La Roja

Su mensaje hacia la hinchada de Chile

Por otro lado, el experimentado estratega aprovechó en dedicarle un mensaje de aliento a toda la hinchada de Chile. “La ilusión es algo que a todos nos nace, me gustaría sinceramente que este lindo apoyo que nos están brindando se mantenga en el tiempo. Nosotros, dentro del campo de juego, queremos brindar lo que el hincha necesita ver”.

“Los procesos se concretan y se trabajan a través de la unión. Queremos demostrar los indicios de esa unión y el trabajo en la cancha, queremos que la gente se sienta participe y se sienta representada con el equipo. Estoy seguro de que contaremos con su apoyo para lograr los objetivos que tenemos”, finalizó.