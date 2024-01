José Carvallo y su increíble doble atajada en Alianza Lima vs César Vallejo por Liga 1 2024

El portero 'poeta' salvó su arco de manera increíble en el Estadio Nacional. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima se enfrentó a César Vallejo por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. En un partido de ida y vuelta, José Carvallo se convirtió en el héroe del partido luego de una doble atajada que ahogó el grito de gol de dos jugadores: Hernán Barcos y Cecilio Waterman.

Todo inició con un tiro libre a favor del cuadro ‘íntimo’ al minuto 36 que fue mal defendido por el rival. Si bien ninguno de los dos delanteros pudo rematar con comodidad, el guardameta nacional se hizo gigante y evitó que el marcador se emparejara.

Cabe resaltar que, esta no fue la única buena aparición del exjugador de Universitario de Deportes, pues anteriormente apareció en momentos claves para salvar a su equipo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los ‘blanquiazules’ sean superiores en el trámite del encuentro.

Recordemos que el portero de 37 años fue elegido como el mejor de la temporada pasada tras consagrarse campeón de la Liga 1 2023. Pese a que decidió no quedarse un año más en el equipo del que es hincha, su experiencia y liderazgo han quedado demostrados desde su llegada a la UCV.

José Carvallo con Universitario fue elegido el mejor gol de la Liga 1 2023

¿Qué dijo sobre la posible llegada de Paolo Guerrero?

César Vallejo se encuentra enfocado en poder convencer a Paolo Guerrero, quien actualmente es agente libre luego de desvincularse de LDU de Quito. Recordemos que el club trujillano fichó a jugadores como José Carvallo, Josepmir Ballón, Alec Deneumostier, Nilson Loyola y Cristian Benavente para reforzar su plantel.

En la previa del choque entre ‘victorianos’ y ‘poetas’, el golero se mostró optimista con respecto a la posible llegada del ‘Depredador’, que tendría muchas chances de estar en el campeonato peruano antes de lo esperado. “Paolo Guerrero es un jugador de muchísima jerarquía, ojalá se pueda dar, todavía no sabemos nada, pero si se da, yo creo que va a ser súper bienvenido”.

Asimismo, señaló que el máximo goleador de la selección peruana no tendría problemas en adaptarse al equipo dirigido por Roberto Mosquera. “A mí me recibieron de gran forma, me siento muy cómodo allá en Trujillo, así que es un gran grupo y creo que a Paolo le va a gustar estar en Trujillo porque hay un buen ambiente de trabajo entre el comando técnico y los jugadores”.

José Carvallo, arquero del título 2023

José Carvallo puede presumir de ser el último arquero de Universitario de Deportes que consiguió el título nacional y con la cinta de capitán. Esto sucedió el 2023 y una victoria sobre Alianza Lima en las finales de la Liga 1 por un marcador global de 3-1.

El portero peruano disputó un total de 30 partidos en el campeonato local, en los que pudo dejar su valla en cero en 17 ocasiones tuvo un porcentaje de atajadas en 80%. Eso sin contar que también jugó en seis encuentros en la Copa Sudamericana, donde no recibió tantos en dos duelos.