El mensaje de Arturo Vidal a Ricardo Gareca luego de su confirmación como técnico de Chile: “Ojalá que convoque a los mejores”

Arturo Vidal se pronunció sobre la llegada de Ricardo Gareca a la selección de Chile.

La llegada de Ricardo Gareca a la selección de Chile ha causado mucha repercusión en el mundo del fútbol, debido a que el ‘Tigre’ viene de hacer un trabajo espectacular con la selección peruana y se espera que pueda conseguir algo similar con el conjunto ‘mapuche’, que pasa por un momento complicado y se encuentra fuera de las posiciones clasificatorias para el Mundial 2026.

Diversos personajes del balompié internacional se pronunciaron sobre el nuevo reto del ‘Flaco’. Uno de los nombres más destacados en comentar al respecto fue Arturo Vidal, histórico jugador de la ‘roja’. El volante del ‘cacique’, quien fue pieza clave en la recordada ‘generación dorada’ del país sureño, le dio los mejores deseos al estratega argentino, aunque confesó no conocerlo a él, ni a su método de trabajo:

“Me pareció bien su llegada, no lo conozco mucho, se que ha trabajado muy bien con Perú, pero más allá de eso, nunca he hablado con él, no sé como trabaja”, declaró a ESPN Chile.

Arturo Vidal enfrentó varias veces a la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca (Martin Bernetti/REUTERS).

El ‘Rey Arturo’ también aprovechó para enviarle un mensaje al exDT de Vélez Sarsfield, pidiéndole que convoque a los mejores jugadores, para poder optar por los objetivos, que son clasificar a la Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, y pelear por el título de la Copa América, competición que ya supo ganar en los años 2015 y 2016:

“Ojalá que nos vaya bien con él y que elija a los mejores para lo que viene, y ojalá poder ir a otro Mundial. Tenemos la Copa América muy cerca, ojalá escoja a los mejores para ir a pelearla”, añadió.

Asimismo, Arturo Vidal manifestó que, a sus 36 años, todavía tiene la intención de seguir formando parte de la selección chilena. De hecho, confesó que uno de los motivos por los que retornó a Colo Colo, fue recuperar la continuidad que había perdido la última temporada en Flamengo y Athletico Paranaense:

“Claramente tengo ganas de estar, por eso estoy acá, por eso quiero ponerme lo antes posible bien, y demostrar todo el talento, o todo lo que he demostrado en toda mi carrera”, finalizó.

Arturo Vidal de Colo Colo controla el balón durante el partido entre Colo Colo y Everton por la Copa Viña del Mar 2024, hoy, en el estadio Sausalito de Viña del Mar (Chile). EFE/Adriana Thomasa

Arturo Vidal y Ricardo Gareca pudieron coincidir en América de Cali

Es importante mencionar que, hace algunos meses, existía una gran posibilidad de que Ricardo Gareca dirija a Arturo Vidal, pero no en la selección de Chile, sino en América de Cali, club que estuvo muy cerca de contratarlos para esta temporada, hecho que no se concretó porque el exBarcelona optó por volver a Colo Colo y el oriundo de Tapiales por asumir el mando de la ‘roja’.

En una de sus transmisiones vía Twitch, el exJuventus, en conversación con los hinchas de los ‘diablos rojos’, manifestó su sorpresa por la salida del DT Lucas Gonzáles y la posibilidad de que Gareca Nardi lo reemplace:

“¿Por qué? Pero cómo si están recién empezando. Jugaron antes de ayer. Pónganse serios. No lo puedo creer. ¿Y por qué será? Gareca suena en todos lados”, comentó.

Tulio Gómez, máximo accionista del club 'rojo' se refirió al 'Tigre' y lo priorizó sobre Arturo Vidal. (Audio: Caracol Radio)

Carlos Caszely, escéptico con Gareca

Otra leyenda del fútbol chileno que se refirió a la llegada de Ricardo Gareca fue Carlos Caszely, mítico delantero que llevó a la ‘roja’ a los mundiales de Alemania 1974 y España 1982.

El ‘rey del metro cuadrado’ se mostró escéptico con el arribo del ‘Tigre’, por los múltiples elogios que viene recibiendo pese a que lleva pocos días en el cargo y todavía no se han visto los frutos de su trabajo. En su opinión, es mejor recibir el reconocimiento al final del proceso, una vez conseguidos los objetivos.

“No lo sé, hay que ver. Cuando llegas y te aplauden, preocúpate. Cuando te vas y te aplauden, quiere decir que hiciste las cosas bien. Me quedo con eso”, declaró para ADN Chile.