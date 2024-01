Alejandra Baigorria y su padre ensayan el emotivo baile de su boda con Said Palao

Alejandra Baigorria comparte tierno video de su baile nupcial con su papá. | Instagram

Alejandra Baigorria, conocida figura del espectáculo peruano y su padre, Sergio Baigorria, actual alcalde del distrito de Chaclacayo, fueron protagonistas de un tierno momento que resonó en el corazón de los seguidores de la empresaria de Gamarra.

A través de un emotivo video que se publicó en las redes sociales, ambos se dejaron ver practicando un baile nupcial, preludio de lo que será la ceremonia matrimonial de la joven con el participante de ‘Esto Es Guerra’.

Este evento ya comienza a gestar expectativas y emociones entre el público y allegados a la pareja. Como se recuerda, el compromiso de la pareja se oficializó en enero de este año durante un viaje a Filipinas, destapando especulaciones sobre los detalles de la futura unión.

Alejandra Baigorria y su padre se preparan para sorprender a Said Palao. | Instagram

El emotivo baile de Alejandra Baigorria con su padre

La preparación para el gran día involucraron varios aspectos emocionales y familiares, entre los que destaca el ensayo del baile entre padre e hija, mostrando la estrecha relación y complicidad que existe entre ellos. “¡Disfrutando con mi Reina!”, puso el burgomaestre del distrito limeño.

La dinámica de los consanguíneos caló hondo entre los seguidores de la influencer peruana, quienes no tardaron en expresar su admiración y cariño en los comentarios debajo de la publicación. Como era de esperarse, las reacciones llegaron rápidamente a minutos de compartirse el post.

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron en su viaje a Tailandia. IG

Los internautas manifestaron comentarios positivos y llenos de afecto. El entorno familiar y la proximidad del enlace matrimonial están generando un ambiente lleno de expectativas y emociones, tanto para los involucrados directamente como para aquellos que siguen de cerca la vida de los personajes públicos.

¿Cuándo se casarán Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao fijaron finalmente la fecha para su matrimonio, luego de saberse que no se dirán el ‘Sí, acepto’ este 2024. La información fue confirmada por Angora Producciones, la agencia que representa a la empresaria.

“El amor y sus momentos perfectos. Todo hace indicar que la bella pareja confirmada por Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán nupcias en abril del 2025″, se lee en la publicación de la marca.

Said Palao no se casará con Alejandra Baigorria este 2024. (Foto: Captura de IG)

Esta pareja, que ha sido figura pública por sus apariciones en el programa ‘Esto es Guerra’, había anunciado su compromiso previamente durante unas vacaciones en Filipinas, un momento especial que contó con la presencia de Facundo González como testigo.

La relación de Baigorria y Palao, que ya lleva tres años, ha sido por mucho tiempo tema de gran interés mediático. Pese a que en un inicio no quisieron revelar detalles específicos sobre su futuro, finalmente se mostraron abiertos a hablar del siguiente paso en su vínculo amoroso.

Alejandra Baigorria habla de cómo será su boda

De acuerdo con Baigorria, la ceremonia abarcará tanto aspectos civiles como religiosos, aunque se llevará a cabo en el futuro próximo dado que, según sus palabras, “hay mucho que planear”.

La conductora también mostró apertura respecto a la transmisión de su boda, sugiriendo que preferiría una cobertura completa para que, en caso de críticas, estas se basen en una visión integral del evento.

Alejandra Baigorria habla sobre su compromiso con Said Palao | América Espectáculos. América TV

“A mí sí (me gustaría) porque como digo, igual la gente va a grabar con su celular, se van a robar las imágenes y van a rajar. Prefiero que critiquen bien con todas las imágenes completas, porque van a rajar sí o sí. Mejor que sea completo”, dijo a los medios.

Por otro lado, Palao compartió detalles sobre cómo la dinámica familiar está influyendo en sus planes a futuro, incluyendo la expansión de la familia con un nuevo miembro, deseado tanto por él como por Baigorria.

Esto llega después de la presión ejercida por su hija, quien expresó su deseo de tener un hermano. “Ella está alegre porque eme paraba molestando y me decía; ‘¿y el anillo, para cuándo?’... pensé que ya no me molestaría y ahora me dice; ¿y el hermanito, para cuándo?”, agregó a ‘América Espectáculos’