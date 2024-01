¿Nolberto Solano volverá a trabajar con Ricardo Gareca? La respuesta de ‘Ñol’ ante posibilidad de ir a la selección de Chile

Nolberto Solano habló sobre la opción de Ricardo Gareca en selección de Chile y reveló la clave del éxito con Perú.

La selección de Chile ha dado la sorpresa en los últimos días luego de anunciar el fichaje del entrenador Ricardo Gareca con miras a la Copa América 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que cuando estaba cerca de firmar por América de Cali de Colombia, finalmente aceptó la oferta de la ‘roja’, noticia que generó polémica en Perú por su pasado de siete años al mando de la ‘bicolor’. En ese sentido, Nolberto Solano habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con el ‘Tigre’.

El popular ‘Ñol’ coincidió en el comando técnico del argentino desde el 2015 hasta el 2022, luego de no haber podido superar el repechaje para Qatar 2022 ante Australia. Por ello, La Tercera del país ‘sureño’ le entrevistó y consultó sobre la buena nueva para el entorno ‘mapucho’.

“Me imagino que están felices, se han llevado a mi jefe (risas)… Me da mucha felicidad que estén con Ricardo. Se están llevando una linda persona y un gran profesional. Un tipo del que los resultados hablan por él. Ya ves todo lo que ha pasado en Perú”, fueron sus primeras palabras para el citado medio.

Evidentemente, surgió la pregunta si estaría dispuesto a integrar su cuerpo técnico en la selección de Chile y respondió loa siguiente: “Esta opción de Chile se estaba tocando desde diciembre y recién ahora se hace oficial. Sigo teniendo contacto con Ricardo. Hablamos y siempre nos saludamos por la amistad que hemos creado, pero la verdad es que no sé nada de la opción de llegar a Chile. Si Ricardo todavía no ha mencionado nada, tampoco está obligado a trabajar conmigo. Él tomará las decisiones que tenga que tomar”.

Nolberto Solano y Ricardo Gareca trabajaron con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. - créditos: Getty Images

Confianza en el futbolista

Por otro lado, Nolberto Solano resaltó la capacidad que tiene Ricardo Gareca para confiar en el jugador peruano en su momento, algo que podría repetir en la selección de Chile. “Es un tipo que cree mucho en el futbolista y ustedes tienen grandes jugadores. Chile ha hecho una muy buena elección y es de esperar que Ricardo les devuelva la alegría de regresar a un Mundial. Me imagino que ese, obviamente, es el objetivo”, señaló.

De la misma manera, el exjugador explicó que en la ‘blanquirroja’ supo tener un buen manejo grupal, algo que le será crucial a la hora de lidiar con la ‘generación dorada’ de la ‘roja’.

“Da libertad al futbolista según sus características, lo deja desarrollarse. Es muy simple y llega mucho al futbolista, lo deja que incremente todo su potencial. Es lo que nos pasó en Perú. Se ganó la confianza del futbolista, le devolvió la autoestima. Chile, por ejemplo, ha tenido que vivir con toda esa dura transición. Si por el recambio que no llega Chile parece cargar un elefante, Ricardo lo hará ver como un pajarito. Esa es su gran virtud. Después, es un estratega con mucha experiencia. Esto lo dirá el tiempo”, sostuvo.

El 'Tigre' puso como ejemplo su gestión al mando de la 'bicolor' en cuanto al manejo de nuevos convocados. (Youtube Mauricio y Michael)

El lado oscuro de Ricardo Gareca

Para finalizar, el que fuera futbolista de Sporting Cristal, Newcastle United, Universitario y otros clubes, contó detalles del lado B de Ricardo Gareca, que tiene que ver con su temperamento cuando el jugador traiciona su confianza.

“Tiene un carácter fuerte también, como todos. Cede cuando tiene que ceder, pero cuando rompes los límites no te regala nada. Por algo tuvo tanto éxito con Perú. No va a llegar con metralleta a dispararte. Tiene que vivir su experiencia. No se deja llevar por nadie, no le importa el chismerío, no lidia con esas cosas. Conoce al futbolista desde su propia experiencia. Desde ahí ocupa los métodos que debe utilizar para que el futbolista pueda responder”, declaró.