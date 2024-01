Sergio Tarache: Confeso feminicida será extraditado el martes 30 de enero, anunció PNP

El próximo martes 30 de enero, Sergio Tarache, ciudadano venezolano que incendió a Katherine Gómez cerca de la plaza Dos de Mayo, en marzo de 2023, será extraditado desde Colombia. Así lo anunció el general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola, por lo que este sujeto ya podrá ser procesado por el delito de feminicidio.

Cabe resaltar que los familiares de la joven de 18 años venían exigiendo que el confeso feminicida sea retornado al Perú para que cumpla lo ordenado por el Vigésimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima. Él huyó a Bogotá, luego de que los medios de comunicación difundieron imágenes, registradas por las cámaras de seguridad, que muestran cómo incendió a Katherine Gómez. Finalmente, fue arrestado el 11 de abril de 2023.

“El martes tendremos en nuestra patria, para que responda ante las autoridades judiciales, a Sergio Tarache Parra, que tendrá que responder por un crimen horrendo en agravio de Katherine Gómez, una joven de 18 años, a quien quitó la vida incendiándola”, comunicó Arriola.

El proceso para que retorne al Perú tardó cerca de 9 meses, pues se sabe que el Estado peruano entregó el cuadernillo de extradición a la Cancillería de Colombia a mediados de mayo de 2023. El Ministerio Público participó en estas coordinaciones, ya que está en sus manos mostrar las evidencias necesarias para que el Poder Judicial acepte su pedido de condena contra Sergio Tarache: cadena perpetua.

Precisamente esta entidad había anunciado el lunes 22 de enero que en los próximos días Sergio Tarache llegaría al Perú para que afronte el proceso penal en su contra. Cuatro días después, el general PNP Óscar Arriola confirmó una fecha en la que se concretará la extradición del confeso feminicida.

“La Fiscalía de la Nación, autoridad central en materia de cooperación judicial internacional, hace de conocimiento que el ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra será entregado en extradición -en los próximos días- por las autoridades colombianas, a fin de que afronte en nuestro país las responsabilidades penales por el presunto delito de feminicidio, en agravio de Katherine Yolanda Gómez Machare”, se lee en el comunicado emitido por la entidad pública.

La Policía Nacional del Perú aseguró que falta determinar cómo será transportado este sujeto desde Colombia para que sea juzgado en el país por quemar a joven de 18 años. (24 Horas)

Katherine Gómez: víctima de feminicidio en 2023

Katherine Gómez, joven de 18 años, fue víctima de un feminicidio en plena vía pública, cerca de la plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima. El trágico crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad, y hubo testigos. Las evidencias revelaron que el ciudadano venezolano Sergio Tarache la atacó rociándole gasolina y prendiendo fuego a su cuerpo.

Seis días después, el 24 de marzo de 2023, la adolescente falleció, y desde entonces, las autoridades peruanas habían estado buscando al agresor con el objetivo de capturarlo y llevarlo a juicio. Semanas más tarde, el 11 de abril, la Policía de Colombia logró la detención de Sergio Tarache en ese país.

El 27 de abril de 2023, el exministro de Justicia, Daniel Maurate, anunció su intención de reunirse con su homólogo colombiano, Néstor Osuna, con el propósito de acelerar el proceso para que el sospechoso de feminicidio fuera trasladado al Perú.

Katherine Gómez, hija de Cynthia Machare, falleció seis días después de que su expareja intentara quemarla viva, el pasado 24 de marzo. (Andina)

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aclaró que este procedimiento debía llevarse a cabo conforme a la normativa vigente, lo que incluía la presentación de una solicitud formal de extradición por parte del país interesado. Los trámites se realizaron, pero en noviembre de 2023 se dio a conocer que Sergio Tarache había interpuesto un recurso legal de apelación con el objetivo de evitar su traslado a Perú.

Sin embargo, esta solicitud no habría prosperado, pues la extradición de este sujeto viene anunciándose desde las primeras semanas de enero de 2024. Cinthya Marache, madre de Katherine Gómez, declaró en entrevista con Panamericana Televisión cómo tomó esta noticia.

“Tarde o temprano tenía que llegar este momento. Tenía sentimientos encontrados, como se dice. He retrocedido. La verdad que me sentí muy mal, muy triste, porque a pesar de que se va a hacer justicia nada me va a devolver la tranquilidad que yo tenía”, mencionó.