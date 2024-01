Morrissey ya no vendrá a Perú: por qué y cómo será el reembolso de las entradas

Morrissey ya no viene a Lima. El artista tenía programado un concierto para febrero del 2024.

El cantante británico Morrissey tomó la decisión de cancelar su gira por Latinoamérica debido a problemas de salud. Así lo comunicó la productora Move Concerts, encargada de traer al artista a Lima. El concierto del artista estaba previsto para el 8 de febrero del 2024.

“Debido a problemas de salud del artista Morrissey, se han cancelado los conciertos programados para su gira en Latinoamérica. En consecuencia, el concierto de Morrissey en Lima, programado para el 8 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, no se realizará”, se puede leer en el comunicado que entristeció a miles de sus fans peruanos.

Asimismo, la productora lamentó los motivos de esta inesperada cancelación, pues se trata de problemas de salud.

“Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zurich”, comunicó Morrissey en sus redes sociales. Hecho que alarmó a los fans y que como consecuencia tuvo la anulación del show.

¿Cómo será la devolución de las entradas?

La productora Move Concerts indicó que tienen claro un importante punto tras la decisión de Morrissey, el pronto reembolso de las entradas.

“En cuanto al proceso de devolución de las entradas, informamos que en los próximos días se anunciarán los detalles específicos para realizar este procedimiento. Manténgase atento a nuestras redes sociales para obtener más información y actualizaciones sobre este procedimiento”, se puede leer.

Cabe recordar que Morrissey tenía previsto brindar conciertos en Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Estos espectáculos no sucederán.

Morrissey canceló su gira por Latinoamérica por problemas de salud.

Cabe indicar que el concierto que se llevaría a cabo el 8 de febrero del 2024 ya había sufrido una reprogramación a causa de la salud de Morrissey, luego de contraer dengue. En un principio estaba previsto para el 14 de septiembre del 2023.

“Move Concerts informa que, debido a motivos de salud recientemente anunciados por el artista, el concierto de Morrissey programado para el jueves 14 de septiembre de 2023 no podrá llevarse a cabo en la fecha programada. En los próximos días, estaremos compartiendo noticias actualizadas. Agradecemos su comprensión”, fue el comunicado de ese entonces.

Este concierto llamado ‘40 years of Morrissey’ prometía repasar los grandes éxitos del cantante de 64 años, como ‘Suedehead’, ‘Everyday is Like Sunday’ y ‘First of the Gang to Die’, así como los éxitos de The Smiths, como ‘There is a Light that never goes out’, ‘How Soon is Now’, ‘This Charming Man’, y otros.

Los memes ante la cancelación de Morrissey

Si bien es cierto, los fans han expresado su preocupación antes la salud de Morrissey, también han dado rienda suelta a su creatividad, publicando divertidos memes ante este difícil momento de ya no poder ver a su artista favorito.

Usuarios reaccionan con memes ante inesperada cancelación de Morrissey. Ya no cantará en Perú. Twitter.

¿Cuándo fue la última vez que Morrissey vino a Lima?

La última vez que Morrissey vino a nuestro país fue hace 5 años. El cantante reunió a sus numerosos fanáticos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 28 de noviembre de 2018.

En aquella ocasión, el artista de talla internacional inició su concierto con ‘William, It Was Really Nothing’, emocionando a su público. Aún más cuando se dirigió a ellos. ‘Gracias, Lima. Canto para ti’.

Ante de entonar el tema ‘The Bullfighter Dies’, dijo: “He estado en México donde matan a los toros, pero ya estoy en Perú donde estos animales son rescatados”, generando aplausos y ovación de parte de sus fans. El británico cerró su concierto con ‘Everyday Is Like Sunday’ y ‘First of the Gang to Die’.