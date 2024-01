La informalidad en las mypes pasó 70% a 85%, superando el nivel prepandemia.

En el Perú, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023, cuando a los dueños de las micro y pequeñas empresas (mypes) se les preguntó ¿por qué decidieron abrir un negocio?, alrededor del 50% manifestó haberlo hecho por una necesidad económica, por subsistencia; mientras que, por otro lado, un 21% sostuvo que lo hizo para mejorar sus ingresos. Ambas razones obedecen a una necesidad de mejorar el poder adquisitivo con el que se cuenta y así cubrir con los compromisos de pago del día a día.

Naturalmente, el espacio, el mercado, los clientes hacia los cuales apunten, serán muy determinantes para conseguir un flujo de ventas en línea con sus expectativas. Y, si hablamos de mercados, qué duda cabe de que existen dos bien marcados: el interno y el externo. A propósito del segundo, veamos algunos resultados y características de las mypes que apostaron por su internacionalización.

De acuerdo con la nomenclatura establecida por Promperú, el tamaño de las empresas exportadoras se fija sobre la base de sus valores exportados en un año. Así, por ejemplo, una mype exportadora será aquella que sus envíos al exterior no superen US$ 1 millón en el año; mientras que la gran empresa exportadora será la que realice envíos por más de US$ 10 millones al año. Siguiendo la lógica, cuando una mype exportadora supere el tope máximo de su clasificación, dejaría de serlo y pasaría a ser una mediana empresa exportadora o gran empresa exportadora.

La gran mayoría de las consideradas mypes exportadoras, en 2023, realizaron envíos de productos pertenecientes al rubro no tradicional; es decir, de bienes con mayor valor agregado y generadores de mayor empleo. Según cifras preliminares de la Sunat, al cierre del año anterior, el 88% de los envíos de las mypes fueron no tradicionales. Si hablamos de sectores a los que pertenecen los envíos de las mypes, los más relevantes fueron los del sector agropecuario, con un 30% del total de los envíos al mundo, seguido por el textil (16%), metalmecánico (14%), y químico (9%).

Entre los principales productos enviados por las mypes exportadoras a los mercados internacionales, figuran las paltas, mangos, jengibre, t-shirts de algodón para hombre, cebollas, cacao, prendas y complementos de vestir para bebés, aceitunas y calamares y pota congelados. Estos y otros productos se colocan en mercados como EE. UU., siendo el principal con un 17.7% del total, Chile (14.2%), Ecuador (8.2%), Bolivia (6%), Colombia (4.6%), India (3.9%), España (3.7%), México (3.3%), Países Bajos (3.2%) y China (2.9%). Así es, las mypes exportadoras peruanas colocan sus productos en todos estos mercados y más.

No obstante lo anterior, el estar inmerso en el comercio exterior te expone ante shocks externos, naturalmente asociados a la demanda de tus productos, a partir de situaciones económicas, geopolíticas, climáticas, que alteren el flujo del comercio de tus principales socios comerciales o puntuales destinos de exportación. Sin embargo, es a través del comercio exterior que también surgen alternativas para reemplazar mercados destinos o mercados proveedores, ante cualquier contingencia.

Por ejemplo, recordemos que, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se propició un encarecimiento y desabastecimiento de diversos productos como los fertilizantes, el maíz y la soja. A propósito de este último, siendo las tortas de soja un insumo importante para la alimentación de la industria avícola, se comenzó a importar desde Bolivia; y, luego de las protestas desmedidas que impidieron el libre tránsito en Puno, se empezó a importar desde Argentina.

Una de las variables que limita la internalización de las mypes es la informalidad. Según cifras de la Enaho, en 2022, la informalidad de las mypes ascendió al 86.7%, con lo cual se dificulta sumarlas al comercio exterior, ya que una de las condiciones fundamentales es ser formal. Estas se pierden los beneficios de venderle al mundo o de abastecerse con bienes de calidad a precios competitivos. Así, desaprovechan oportunidades de negocios, lo que limita su crecimiento.