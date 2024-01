Exseleccionado chileno desvalorizó a Ricardo Gareca con cruda comparación entre Milito, Palermo y dos técnicos locales

Exfigura de Chile descalificó a Ricardo Gareca y lo comparó con Gabriel Milito y Martín Palermo.

Luego de varios meses de incertidumbre con respecto a su futuro como profesional, Ricardo Gareca se debatió entre América de Cali de Colombia y la selección de Chile, hasta que finalmente llegó a un acuerdo con los dirigentes de la ‘roja’ para ponerse el buzo con miras a la Copa América 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Sin embargo, en el país ‘sureño’ no todos estarían de acuerdo con su elección. Este es el caso de Jorge Aravena, exfigura de ese equipo que lo desvalorizó y lo comparó con Gabriel Milito, Martín Palermo y otros técnico nacionales.

“Yo hubiese querido que fuera un Jaime García o Gustavo Huerta que hicieron excelentes campañas, pero bueno, eligieron dentro de las posibilidades extranjeras lo mejor que había”, fueron sus primeras palabras para Bolavip Chile.

No obstante, el que fuera seleccionado de su patria en la Copa América 1983, los procesos clasificatorios de 1986 y de 1990, consideró que el ‘Tigre’ ha sido la mejor alternativa por sobre el ‘Gaby’ y el ‘Titán’. “Ricardo versus Milito que estuvo en O’Higgins y fue un desastre, o Palermo que le fue espantoso, claramente han elegido la mejor opción”, comentó.

Gabriel Milito y Martín Palermo tuvieron pasados en el fútbol chileno.

Y es que cuando Ricardo Gareca estaba cerca de dirigir a América de Cali de Colombia, donde militó como jugador (1985-1989) y entrenador (2005). Sin embargo, pese a que estaba pactado su llegada a tierras ‘cafeteras’, el propio presidente del club ‘escarlata’ lo descartó por una “insuperable” oferta de la selección de Chile.

No obstante, en el Perú surgió un debate que tuvo comentarios divididos a raíz de esta noticia. Esto debido a su pasado en la dirección técnica de la ‘blanquirroja’, donde estuvo por siete años. De hecho, pudo darle un salto de competitividad a un plantel que estuvo conformado por algunos elementos del extranjero, más un grupo del torneo local.

Con ello, supo hacer frente a las adversidades y consiguió clasificar al equipo a un Mundial (Rusia 2018) luego de 36 años y estuvo cerca de llegar a otro (Qatar 2022). También metió al elenco nacional en el podio en tres de cuatro ediciones de Copa América. Empero, su salida se dio luego de unas controversiales negociaciones con la dirigencia de la FPF.

En resumen, se ganó el cariño de los peruanos, algo que el mismo estratega de 65 años agradeció en más de una ocasión. Por ende, surgió una cuestión por si el lado emocional complicaría su traspaso al clásico rival de la ‘bicolor’, a lo que respondió, para el programa Mauricio y Michael con un “fueron muchos años, pero siempre fui profesional. El sentimiento hacia Perú nunca cambiará”.

Ricardo Gareca dirigió a la selección peruana por siete años. - créditos: REUTERS/Amanda Perobelli

Recambio generacional en Chile

Por otro lado, Jorge Aravena se mostró crítico por la falta de recambio generacional en la selección de Chile. No por algo, jugadores como Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo, Alexis Sánchez y otros de la época dorada que superan los 35 años. “No tenemos jugadores, cuando se debió buscar recambio no se hizo y ahora estamos sobre la marcha buscando jugadores para la selección”, mencionó al citado medio.

Como solución, el que fuera mediocampista en la etapa de los 80′s hizo hincapié en el seguimiento que se tiene que hacer en el Preolímpico 2024 con los jugadores sub 23. Al mismo tiempo, exigió el regreso del histórico arquero ‘mapucho’. “Se tiene que fijar en los muchachos que jugaron los Panamericanos y los que hoy están en el preolímpico, es lo mejor que tenemos en este momento. Ahora, creo que conversar con Claudio Bravo es absolutamente innecesario. Es el mejor arquero que hay en Chile y hay que llamarlo a la selección”, sostuvo.