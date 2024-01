Ricardo Gareca rechazó método de extrema privacidad en su trabajo como DT de Chile y prometió apertura para la prensa

Técnico de la selección de Chile, Ricardo Gareca, se refirió a su relación con la prensa en su presentación en Santiago

Este jueves 25 de enero, el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue oficializado como nuevo director técnico de Chile para lo que resta de las Eliminatorias 2026 y la Copa América 2024. En su primer contacto con la prensa ‘mapocha’, el argentino explicó que tendrá apertura con los medios de comunicación y que estos podrán visualizar los entrenamientos con libertad, a diferencia de lo que pasaba con Juan Reynoso en su paso por la ‘blanquirroja’.

“La prensa no va a tener problemas con nosotros, van a tener las puertas abiertas en la selección. En algún momento, cuando necesite trabajar a puertas cerradas, lo van a entender. Con la prensa no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Vamos a dar notas a todos, no soy de ir a programas y en ese sentido pido tolerancia, pero sí los invito a que vengan a visitar la Federación”, declaró durante su primera entrevista como seleccionador de Chile.

En la misma línea, el ‘Tigre’ comentó cómo será su manejo de entrevistas individuales y conferencias de prensa al mando del cuadro de la ‘estrella solitaria’. El estratega ‘gaucho’ afirmó que se reunirá con ellos cuando lo desee, pero también en los momentos en que haya inquietudes de los periodistas. Sin embargo, aseveró que existirán momentos de silencio por parte del comando técnico.

“Va a haber un espacio, yo me manejo con los jefes de prensa de la selección. En ese aspecto, atenderé cuando me decida a hacerlo o cuando la prensa empiece a requerir preguntas, conocimiento de las decisiones que se toman, por supuesto que habrá una relación privada con los medios. Cuando decido atenderlos, lo hago con todos, después tendré mi espacio de tranquilidad durante un tiempo. Nos vamos a tener que organizar”, añadió.

El plan antiespías de Juan Reynoso

El pasado mes de agosto de 2023, cuando la selección peruana se encontraba en preparación para disputar las primeras dos fechas de las Eliminatorias 2026 para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos contra Paraguay y Brasil, el entonces estratega ‘bicolor’, Juan Reynoso, ordenó cercar la cancha donde el ‘equipo de todos’ se entrenaba de manera regular con la finalidad de evitar que los rivales conozcan las tácticas preparadas para los duelos internacionales

El “plan antiespías” que diseñó Reynoso Guzmán al interior de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en el distrito capitalino de San Luis, constaba de tubos instalados en el césped que tenían vallas de plástico color negro encima en todo el perímetro para evitar la filtración de información.

Malla antiespías que se instaló en la Videna previo al arranque de las Eliminatorias Sudamericanas | ESPN

El pedido a la hinchada

Si Gareca Nardi fue consultado por su relación con la prensa, era inevitable la misma consulta, pero orientada hacia el aficionado chileno, pues pasó ocho años dirigiendo a Perú, su contrincante en el ‘clásico del Pacífico’. El ‘Flaco’ solo pidió que la hinchada ‘roja’ esté unida y los acompañe en cada uno de sus partidos.

“Lo único que deseo es que Chile vuelva a estar unido, que se entienda que la meta es lo máximo, todo lo que juegue Chile, quiero lo máximo, como lo anhelan ustedes. Creo que estamos en capacidades de poder hacerlo, más allá del conocimiento que necesitamos tener, pero para eso me contrataron, para solucionar el problema y para que Chile pueda ir logrando los objetivos de forma inmediata o de la forma más rápida posible. Yo también lo quiero. Lo único que deseo es que nos acompañen”.