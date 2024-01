Reimond Manco desconcertado con fichaje de Cecilio Waterman en Alianza Lima: “No veo que marque la diferencia, ¿era necesario?”

El 'Rei' se refirió a la contratación del delantero panameño y lo comparó con exfutbolista del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Cojo y Manco)

Alianza Lima es uno de los clubes de la Liga 1 que más fichajes ha realizado en lo que va del mercado de transferencias. Y es que luego de haber perdido en la final del torneo pasado ante Universitario, hubo una reforma en la dirigencia y también en el plantel. De hecho, uno de los jugadores que trajeron fue el delantero panameño, Cecilio Waterman, quien ha generado opiniones divididas por su rendimiento en los primeros partidos. En ese sentido, Reimond Manco se mostró desconcertado y la consideró como una contratación innecesaria.

“Es algo que no se puede dejar de decir. ¿Realmente Waterman era el delantero que Alianza tenía que traer? Sabes muy bien que no va a ser titular por lo jugador que es. No sabemos por qué lo han traído o qué es lo que el entrenador le ve, por ahí empieza el campeonato y nos calla. Lo poco que lo he visto en estos partidos, no sé si es lo que Alianza necesitaba para este año”, fueron sus primeras palabras en el programa Cojo y Manco.

De pronto, Horacio Zimmermann intervino y aseguró que el elenco ‘íntimo’ ha apuntalado a una zona del campo que el año pasado la tenía debilitada. “El Clausura, Alianza lo termina jugando solo con Barcos. Me parece bien que a la hora de tener ‘9′, sean tres ahora”, dijo.

Hernán Barcos y Pablo Sabbag han compartido delantera en algunos partidos de Alianza Lima el 2023. - créditos: Líbero

Comparación con Aldair Rodríguez

Ahora, en dicho espacio digital hubo diversos comentarios. Uno estuvo relacionado a una comparación entre Cecilio Waterman con Aldair Rodríguez, quien dejó el club a finales del 2023. ‘Horacon’ destacó que existe una diferencia notoria entre ambos futbolistas.

“Hay algo que es inobjetable y es que Aldair tiene mucho hue..., pero muy poco gol para ser delantero. Waterman viene de hacer goles en Chile. Desde la estadística, pueden haber contratado a un jugador que viene de una racha”, señaló.

Aldair Rodríguez anotó 4 goles y brindó 2 asistencias en 37 partidos en Alianza Lima el 2023. - créditos: Alianza Lima

Reimond Manco volvió a participar e hizo hincapié en que el artillero que defendió la camiseta de Cobresal de Chile el 2023 no parece que vaya a marcar diferencias. “Yo me refiero al estilo de juego. Viendo las demás contrataciones que hizo Alianza, ¿Waterman era el delantero que Alianza necesitaba? Como jugador le veo cosas interesantes, no digo que sea malo, pero no le veo nada extraordinario”, comentó.

El exjugador de Ecosem Pasco de la Copa Perú elogió a los otros fichajes que hizo Alianza Lima para esta temporada para hacer un paralelo con Cecilio Waterman. “Arregui, Serna, González. Ves que son jugadores que van a marcar diferencia. No le he visto a Waterman como para pensar que va a marcarla. Vamos a ver”, acotó.

Perfil de delantero ideal para Alianza Lima

En plena transmisión, el ‘Rei’ fue consultado sobre cuál es el perfil de delantero que la escuadra ‘victoriana’ necesita para afrontar la campaña entrante. “Yo hubiese traído un segundo punta, no un ‘9′. Con Barcos y Sabbag hay dos ‘9′s con buena presencia, gol. Buscaría alguien más rápido, encarador, bueno en el 1 vs 1. A Costa ni Reyna los veo como segundos delanteros”, sostuvo.

Salvando las diferencias y solamente por características de juego, Manco Albarracín indicó que Alianza Lima requería de un atacante con el perfil de Germán Cano, de Fluminense de Brasil. De la misma manera, puso a Paolo Guerrero en un escalón arriba de Waterman Ruiz y que en ese caso sí lo hubiera traído por lo que significa.

Por el momento, Cecilio Waterman lleva dos partidos disputados en el equipo que dirige Alejandro Restrepo. El primero fue ante Once Caldas de Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’ y luego en la ‘Tarde Blanquiazul’ en Trujillo contra Universidad Católica de Chile. En ambos partidos estuvo activo y se mostró incisivo, aunque no estuvo fino de cara al arco. Se verá si logra hacerse con un puesto de titular, considerando la presencia de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.