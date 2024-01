Juan Manuel Vargas reveló que no fue invitado a la ‘Noche Crema’ 2024 e intentó dar una irónica explicación

El 'Loco' reveló por qué no estuvo en la presentación del cuadro 'merengue' en el estadio Monumental. El 'Cuto' también habló. (Video: Liga 1 MAX)

Las expectativas de Universitario de Deportes para el 2024 son altísimas. Y es que a pesar de que se proclamó campeón nacional en el 2023 luego de una extensa sequía de diez años sin títulos, el hecho de que esta temporada sea la de su centenario obliga a pensar de que la exigencia será mayor, mas aún si se trata de uno de los clubes más grandes del Perú. De hecho, el pasado sábado 20 de enero se llevó a cabo la ‘Noche Crema’, en la que presentaron al plantel principal que irá en busca del reto del bicampeonato. Y uno de los ausentes fue Juan Manuel Vargas, quien reveló que no fue invitado.

En el programa FUTMAX League de Liga 1 MAX, Rafael Cardozo trató el tema y lanzó la pregunta de por qué el ‘Loco’ ni Luis Guadalupe asistieron al espectáculo que se llevó a cabo en el estadio Monumental. “Hubo la ‘Noche Crema’ y, ¿por qué no fue invitado ninguno de los dos? ¿No que son leyendas? Yo estaba y no los vi”, dijo en primera instancia.

Ahí fue cuando el exjugador de Fiorentina de Italia se dirigió directamente al ‘Cuto’ y trató de dar una irónica explicación de su ausencia. “Creo que el que debió ser invitado, es el señor (Guadalupe)... Yo soy hincha del club, he jugado poco tiempo, estuve más tiempo afuera”, comentó.

Juan Manuel Vargas debutó en Universitario el 2002 y, desde el 2005 hasta el 2017, estuvo en el extranjero. - créditos: Difusión

Y es que Juan Manuel Vargas marcó su retorno a Universitario el 2017 luego de haber pasado por clubes de Argentina, Italia y España. No obstante, en su retorno al equipo de sus amores, no pudo rendir al nivel esperado. Su estado físico dejó mucho que desear y terminó retirándose un año después de manera inesperada. Esto quizás habría hecho que no haya sido considerado para la ‘Noche Crema’.

Explicación de ‘Cuto’ Guadalupe a su ausencia en la ‘Noche Crema’ 2024

El ‘Cuto’ Guadalupe explicó el motivo por el cual no acudió al evento más esperado de la temporada. “Yo tengo que agradecer a las personas que organizaron este reconocimiento a los exfutbolistas del club y sí fui invitado. Me quedé muy apenado que no pude estar porque tenía un evento en Moro (Chimbote) y no pude cancelar porque era un compromiso muy importante. Pero agradecí a Jean Ferrari, a las personas encargadas de invitarme. Por ese motivo no estuve”, comentó.

De la misma manera, se mostró contento de que el club haya rendido homenaje a las viejas glorias. “Fue espectacular. Me dio mucho gusto ver a todos mis amigos y que los homenajes se den en vida para mí es muy lindo, hermoso”, indicó.

Las figuras e ídolos de Universitario fueron homenajeados en la 'Noche Crema' 2024. - créditos: Universitario

Para finalizar, Vargas Risco dio su opinión sobre el desempeño de Universitario. “Yo vi, jugaron bien. Están saliendo de una pretemporada, están iniciando y es de menos a más. Creo que está el mismo plantel del año pasado y va a dar de qué hablar. Como hincha le deseo lo mejor al club”, sostuvo.

Juan Vargas y su tristeza durante su carrera profesional

Por otro lado, Juan Vargas contó el triste motivo que vivió durante su carrera profesional y que no le permitió disfrutar al máximo. “Cuando murieron mis abuelos, me dejó de importar un poco todo, ya no competía igual, me daba igual, quería que mis abuelos me vean, tenía a mis papás, pero, mis abuelos era los que estuvieron siempre conmigo. Cuando murieron dije ‘Ya pa’ qué’. Mi abuela murió en el 2006. La ‘U’ me vende y tres meses después muere mi abuela. Llegué al aeropuerto, vi a mi mujer y a mis tíos y dije ‘uy yaa’ porque estaba mal. Nadie sabe esas cosas. Después mi abuelo”, declaró.

“Todo eso comenzó el tema mío de ya jugaba, pero, siempre con esa tristeza y dolor. He seguido caminando pese a todo ese tema. He jugado con una desmotivación interior. No lo he superado hasta el día de hoy. Es parte de convivir con ese tema”, concluyó.