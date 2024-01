Rafael López Aliaga refuta razón del Gobierno para cesar a Jorge Angulo: “Los estados de emergencia sí han funcionado”

Rafael López Aliaga se refirió a la destitución de Jorge Luis Angulo y dijo que el estado de emergencia en Lima sí funcionó. MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, refutó este martes una de las razones del Gobierno de Dina Boluarte para destituir al general Jorge Angulo, jefe de la Policía Nacional (PNP). Según la resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo tomó la decisión por “negligencias muy graves” y tras verificar que, ante el incremento de la inseguridad ciudadana y de bandas criminales, los estados de emergencia habían fracasado.

“Para el centro de Lima, yo creo que sí han funcionado. Hemos hecho operativos [contra] el Tren de Aragua, Los hijos de dios. Esta gente estaba presente en el jirón Zepita. La orden que hemos dado es clausurar más de cien hostales que no son hostales, [...] quitarles toda autorización municipal y ponerles una estructura de concreto en la puerta para que no se abra más. No estamos jugando”, dijo en una rueda de prensa.

En octubre pasado, Boluarte anunció la extensión del estado de emergencia en el Cercado de Lima, el centro histórico donde se encuentra el Palacio de Gobierno, la sede del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades públicas. El anuncio fue conocido semanas después de la declaratoria en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres para desarticular a las mafias del crimen organizado.

“El apoyo policial es casi diario para atacar los mercados donde venden celulares manchados con sangre. Otro tema importante es que estamos intercambiando información en tiempo real con la PNP y Fiscalía. Si viene a las once de la noche [al centro de Lima], verá que hay tranquilidad y paz. [...] Entonces, en Lima, por lo menos, sí han funcionado los estados de emergencia”, remarcó el burgomaestre.

Rafael López Aliaga, como representante de Lima, firmó convenio interinstitucional con Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca. MML

De igual modo, evitó responder si, a su criterio, Angulo debió mantenerse como comandante general de la Policía, como consideran varios parlamentarios y voces que han calificado esta destitución como ilegal. “Las decisiones políticas no son de mi competencia”, mencionó de manera escueta.

El cese fue anunciado dos días después de la agresión que sufrió Boluarte durante una visita a Ayacucho y, en su reemplazo, el Ejecutivo nombró a Víctor Zanabria, quien fue jefe de la Región Policial de Lima. El propio Angulo ha confirmado que ese incidente fue usado como pretexto para “descabezar” la entidad y dijo sentirse “decepcionado” con la decisión de la jefa de Estado de pasarlo al retiro.

“Aquí hay un tema de institucionalidad. Porque mañana puede pasar un incidente parecido y van a descabezar a toda la Policía y eso no se puede permitir”, dijo en una entrevista difundida en La República, en la que responsabilizó a la Casa Militar del fallo en la seguridad de la gobernante.

Durante una sesión en la Comisión de Defensa del Congreso, diputados de diversas bancadas recordaron que el Legislativo promulgó por insistencia la Ley 31750, que establece que el mandato del jefe policial dura dos años y que fija una serie de causales para interrumpir dicho periodo (muerte, solicitud de pase al retiro, incapacidad física, falta muy grave dictada por Inspectoría, comisión de delito doloso y comisión de delito flagrante).

Fotografía de archivo fechada el 8 de septiembre de 2022 del entonces candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga durante un debate en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

En la resolución suprema que cesa a Angulo, suscrita por Boluarte y Torres, no se precisa qué causal dio paso a la remoción. Al momento de intervenir, el ministro del Interior, Víctor Torres, indicó que esta norma “no ha sido reglamentada” y, por tanto, no está vigente. “Repito, la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la señora presidenta designar al nuevo comandante general, como es así que lo ha hecho”, arguyó.

Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos cuando se dirigió a la población para lanzar caramelos. En ese momento, Ruth Bárcena, viuda de un asesinado en protestas, burló las medidas de seguridad y llegó hasta la mandataria para encararla. En seguida, Ilaria Aimé, madre de un adolescente que recibió un disparo durante la masacre en Ayacucho, jaló del cabello a la presidenta.

Aunque el Gobierno anunció que las tenía “debidamente identificadas” y que “se está procediendo a su captura”, hasta ahora no ha hecho mención a sus identidades ni ha asociado la agresión con las muertes en protestas, un caso por el que la jefa de Estado ha sido denunciada.