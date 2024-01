Melissa Paredes y Anthony Aranda otra vez juntos después de 3 días de anunciar su ruptura

Luego de anunciar su ruptura amorosa el viernes 19 de enero, Melissa Paredes y Anthony Aranda decidieron no hablar del tema y no dar explicaciones sobre su separación. Las especulaciones son varias, una de ellas es que sea un tema de marketing, otra que haya habido alguna infidelidad, pero lo cierto es que ninguna se ha confirmado completamente porque ambos prefieren mantener el silencio.

Pese a que se desconoce por qué de la noche a la mañana los ‘te amo’ se esfumaron, todo parece indicar que han tomado la noticia de la forma más madura posible. Es por ello que, este lunes 22 de enero, la expareja ha sorprendido al reencontrarse y, de cierta manera, dejarse ver juntos, aunque su ruptura es reciente.

A través de sus historias de Instagram, Melissa Paredes no dudó en compartir su presencia en U Move, la academia que tiene junto a Anthony Aranda. Aunque durante estos días sí estaba publicando contenido sobre sus clases de verano, esta vez hubo algo distinto que ha llamado la atención.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se reencontraron a 3 días de su separación.

La exconductora de ‘América Hoy’ compartió unas grabaciones de la clase del día, en donde se ve claramente a Aranda enseñando los pasos de baile a todas las pequeñas asistentes. Sin inmutarse, Paredes lo mostró sin problemas.

Pero, eso no fue lo único, pues pasadas las horas, publicó otro video de las clases del horario de la tarde, en la que un nuevo grupo de niñas llegó para recibir sus lecciones. En esta ocasión, Melissa Paredes no dudó en etiquetar a Aranda en su post. Allí, señaló que era el turno tarde. Por su parte, Anthony no ha realizado ninguna publicación al respecto; sin embargo, esto evidencia que han tenido que reencontrarse en este espacio para continuar con sus labores, pese a que hace 3 días se separaron sentimentalmente.

Cabe señalar que, cuando Melissa Paredes hizo pública su separación, dejo en claro que esta se habría dado de buena manera, al punto de que afirmó guardar cariño y respeto por su expareja. “Buen día. En mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos, pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos”, señaló al inicio.

Tras ello, mencionó que era bastante probable que nuevamente se les viera juntos y lo que publicó la modelo este lunes, confirmaría lo dicho por ella misma. “Es probable que nos vean juntos aún, ya que compartimos vínculos laborales que seguirán por su propio curso”, sentenció.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre su separación?

En conversación con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes respondió algunas preguntas de su separación. Aunque fue consultada sobre el motivo de su ruptura aunque todo parecía indicar que su romance estaba viento en popa por las publicaciones que hacía, la modelo solo atinó a afirmar que “así es la vida”.

Por otro lado, se encargó que desmentir los rumores de que estuviera haciendo este comunicado solo para generar más prensa y como una cuestión de marketing para el negocio que tiene con el bailarín. Por ello, afirmó que este proyecto va bien y continuarán encaminándolo. “Gracias a Dios nos va súper bien en ‘U move’ y es por eso vamos a seguir trabajando”, sentenció.