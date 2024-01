Es tiempo de un ajuste

El mayor número de obras paralizadas corresponde a Gobiernos locales

Hacia mediados de 2019, ComexPerú participó en el IV Foro Diálogos para el Desarrollo, donde expusimos ideas y evidencia del porqué la descentralización en el Perú no ha dado resultados, así como recomendaciones de política para reducir la brecha de servicios públicos que existe a nivel nacional, especialmente en el interior del país.

Cómo en muchos otros espacios, la gran interrogante se centró en por qué el crecimiento interrumpido hasta ese entonces (20 años consecutivos, y serían 21 al cierre de 2019), no se había traducido en mejoras en el bienestar a nivel nacional, por qué existían zonas en nuestro país con carencias de agua y saneamiento, pistas y carreteras, salud y educación, infraestructura en general, seguridad, por mencionar algunas.

Muchas de las ideas que se desprendieron de dicho foro, apuntaron a desarrollar qué ha fallado con el proceso de descentralización, tomando en cuenta que sería uno de los problemas más graves en materia de institucionalidad, y que claramente repercute en la vida de todos los peruanos.

Innumerables técnicos y académicos han elaborado informes sobre el tema (Abusada, Du Bois, por mencionar algunos), y la gran mayoría se pronuncia sobre la autonomía de los Gobiernos subnacionales (regionales y municipalidades), esa que les permite hacer o no hacer, cómo, cuándo y qué, con sus recursos para obras públicas. Al respecto, enfatizan que, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países más evolucionados en términos de descentralización, se admite que el Gobierno central no tenga una función de cohesión y uniformización de las políticas públicas.

Así, la autonomía no puede ser entendida como autarquía y deben existir los canales institucionales que permitan la intervención del Gobierno central cuando los Gobiernos subnacionales no cumplan con sus obligaciones con el bien común, con el bienestar general de la población. Muchas de las decisiones (o falta de), deberían poder ser corregidas por el Gobierno central, y por qué no ser objeto de sanciones administrativas, teniendo en cuenta que atentan contra la calidad de vida de la población, alentando aún más el descontento social.

En el contexto de la correcta y oportuna ejecución de los recursos asignados para inversión pública, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno nacional ejecutó el 90.5% de su presupuesto; mientras que los Gobiernos regionales el 79.1% y las Municipalidades solo el 63.6%. En el caso específico de los Gobierno regionales, los de Áncash, Callao, Lambayeque, Tacna, San Martín y Cajamarca, ejecutaron menos del 70% de su presupuesto. Mientras que las Municipalidades de Áncash, La Libertad, Ica, Callao, Lambayeque, Ucayali y Lima, en promedio, ejecutaron menos del 60%.

¿Qué falta para hacer cumplir las reglas de juego? De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158), este debe diseñar las políticas nacionales que deben cumplirse en todos los niveles de Gobierno; y, además, cuentan con capacidad sancionadora y de vigilancia. ¿Acaso están abandonado esta función?

En este escenario, que no es solo del año pasado, sino que se repite año tras año, es tiempo de un ajuste. Es absurdo que la autonomía con la que cuentan los gobiernos subnacionales, le sirvan para hacer y deshacer, promover o entrampar, sin ningún tipo de control de parte del Gobierno central. Un sistema de recompensa y castigo, de la mano con una efectiva aplicación de normas, podría ayudar muchísimo a mejorar el desempeño de las regiones y mejorar la calidad de vida de la población. ¿Falta de voluntad política?