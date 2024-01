Patricia Benavides: Perito que contrató fue despedido de la Fiscalía por denuncias de presunto acoso

Momento en el que Jorge del Castillo lee las conclusiones del peritaje efectuado por Danny Humpire ante la JNJ. Foto: Captura

Durante la audiencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la que se evaluó la apelación a la suspensión de Patricia Benavides, el abogado de la exfiscal de la Nación, Jorge del Castillo, presentó un peritaje de parte practicado sobre las fotocopias en las que aparecen los chats del exasesor Jaime Villanueva con un congresista de identidad reservada. Según el aprista, este documento demuestra que las conversaciones son “fáciles de editar, crear y manipular”.

Te puede interesar: Patricia Benavides contrata a siete abogados para caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’: ¿quiénes son?

Del Castillo precisó que el peritaje fue realizado por Danny Humpire Molina. Él no es alguien desconocido para la Fiscalía. Fue gerente de la Oficina de Peritajes de la Gerencia General del Ministerio Público, desde junio de 2018 hasta enero de 2021, cuando fue removido del cargo luego que trabajadoras denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual.

Resolución que da por concluida la designación de Danny Humpire como gerente de la Oficina de Peritajes

Fueron dos mujeres que denunciaron haber recibido mensajes, fotos y audios inapropiados de Humpire por WhatsApp, así como haber sido víctimas de acoso en su centro de labores, la Oficina de Peritajes. Los testimonios de las denunciantes, así como los descargos del entonces funcionario de la Fiscalía, fueron recogidos en un reportaje de Día D.

La Fiscalía abrió investigación en contra del exfuncionario por los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento y acoso sexual en su contra. Según pudo conocer Infobae Perú, en junio de 2022, el Poder Judicial le dictó un mandato de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta.

Te puede interesar: Patricia Benavides: Fiscalía abre investigación contra exfiscal de la Nación por organización criminal

Humpire Molina recurrió a la Corte Suprema, vía casación, para que se anule la medida de comparecencia con restricciones, que incluye una caución de 3 mil soles. Sin embargo, en octubre de 2023, la Sala Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín declaró inadmisible el recurso.

Declararon inadmisible casación de Danny Humpire

La destitución de Humpire

En paralelo al proceso penal, en junio de 2022, en el marco de un proceso disciplinario, la Gerencia General de la Fiscalía de la Nación le impuso la sanción de destitución a Danny Humpire por “haber incurrido en actos de hostigamiento sexual” en agravio de servidoras del Ministerio Público.

Te puede interesar: Patricia Benavides no quiere su caso lo vea Delia Espinoza y pide anular toda la investigación del EFICCOP

Humpire apeló dicha decisión, por lo que el caso fue elevado al Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, que, en mayo de 2023, rechazó la impugnación y confirmó la decisión de destituir al exfuncionario.

El fallo de SERVIR, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, se fundamenta en las declaraciones en Cámara Gesell de las denunciantes, capturas de WhatsApp y papeles con mensajes inapropiados que supuestamente habría escrito Humpire. También se valoraron las declaraciones de otros trabajadores de la Oficina de Peritajes que aseguran haber presenciado los presuntos actos de acoso.

Resolución de SERVIR que confirma destitución de Danny Humpire como gerente de la Oficina de Peritajes

Humpire cuestionó elementos

Ante la Gerencia General de la Fiscalía y Servir, Danny Humpire presentó un peritaje de parte en el que cuestiona las capturas de las conversaciones de WhatsApp, así como los audios presentados en la denuncia.

Dijo que estos han sido manipulados y que no se tiene veracidad de las presuntas pruebas. En relación a la imagen en el que aparecería su número y foto de perfil en WhatsApp, indicó que no se puede determinar que el perfil sea suyo porque, afirma, la persona que hizo la captura no lo tenía agendado en sus contactos.

Asimismo, alegó que el área administrativa del Ministerio Público no actuó con imparcialidad porque “fue expuesto como corrupto a nivel nacional” y porque actuó como perito en una “investigación contra un expresidente de la República”. Humpire fue gerente de la Oficina de Peritajes cuando explotó el escándalo de las visitas no registradas a Palacio de Gobierno, así como los correos eliminados, del caso Richard Swing, en la gestión del exmandatario Martín Vizcarra.

¿Qué dice el peritaje de Humpire?

Infobae Perú tuvo acceso al peritaje de parte solicitado por la defensa de Patricia Benavides en relación a los chats del exasesor Jaime Villanueva, conversaciones cuyo contenido ha reconocido el ahora aspirante a colaborador eficaz públicamente en audiencia.

El peritaje practicado sobre las copias de las capturas concluye —obviamente al tratarse de fotocopias— que “no contienen un código HASH ni fuente de origen”. Respecto a los mensajes del congresista agente secreto que fueron removidos para no revelar su identidad, el documento sostiene que estas modificaciones “evidencian edición y manipulación”.

El peritaje también sostiene que las conversaciones en WhatsApp “son fáciles de editar, crear y manipular” ya que usaron una página web y el programa Paint para intentar replicar las capturas. A continuación, imágenes de los resultados que obtuvieron.