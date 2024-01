Canal de TV para ver el Universitario vs Atlético Nacional por ‘Duelo de Campeones’ en amistoso internacional

Canal TV del amistoso internacional entre Universitario de Deportes y Atlético Nacional en Miami.

Hoy, domingo 14 de enero, Universitario de Deportes disputará su segundo amistoso internacional, cuando enfrente a Atlético Nacional de Colombia en el DRV PNK Stadium de Florida, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 18:00 horas de Perú y fue denominado como el ‘Duelo de Campeones’. Los hinchas ‘cremas’ tienen gran expectativa de ver una mejora en el juego, respecto a su primer partido de preparación, en el que empataron 0-0 con César Vallejo.

El cuadro ‘merengue’ se encuentra en el año de su centenario y tiene el objetivo de alcanzar el bicampeonato en el fútbol peruano, y hacer una gran campaña en la Copa Libertadores. Para ello, debe realizar una pretemporada de alto nivel, y como parte de esta preparación, pactaron este duelo contra un rival de categoría internacional como el ‘verde paisa’.

Fabián Bustos (derecha) viene trabajando en la pretemporada de Universitario en Campo Mar. - créditos: Universitario

Los de Ate tienen un gran reto que afrontar de cara a esta temporada 2024, pues tienen que reponerse de las salidas de Jorge Fossati, quien se marchó a la selección peruana, de Piero Quispe, vendido a Pumas UNAM de México, y su capitán José Carvallo, que consideró que su ciclo estaba complido y no renovó su contrato, marchándose a Vallejo. Los tres fueron grandes pilares en la consecución del título 27 para la institución.

Para sustituir al ‘Flaco’, apostaron por el argentino Fabián Bustos, quien afirmó que mantendrá la formación de 3-5-2, utilizada por su predecesor, debido a que es el sistema que le viene dando resultados al equipo. No obstante, aun no se sabe si logrará mantener el funcionamiento conseguido por su predecesor.

Asimismo, para sustituir al ‘Chico Maravilla’, dieron un golpe en el mercado al hacerse con los servicios de Jairo Concha, quien llega tras tres temporadas en Alianza Lima, equipo con el que hizo la pretemporada hasta el 31 de diciembre, por lo que se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría debutar este domingo. Recordemos que, ante los ‘poetas’, quien cumplió la función de volante creativo, acompañando a Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, fue Horacio Calcaterra, a quien le costó, pues es un jugador más de corte mixto, que de desequilibrio.

Universitario anunció la contratación de Jairo Concha, proveniente de Alianza Lima.

En reemplazo de Carvallo, contrataron al portero uruguayo Sebastián Britos, quien viene de proclamarse campeón del torneo uruguayo con Liverpool, y ser escogido como mejor portero del certamen. Otro elemento que llegó a reforzar la delantera y pelear el puesto con Álex Valera, fue el atacante uruguayo Diego Dorregaray.

Por su parte, Atlético Nacional viene de un 2023 agridulce, debido a que pudo ganar la Copa Colombia y la Superliga ganándose el derecho de participar de la Fase 2 de la Copa Libertadores. No obstante, en el campeonato doméstico no corrió con tanta suerte, debido a que en el Torneo Apertura perdió la final con Millonarios y en el Torneo Finalización se quedó en las liguillas finales.

El cuadro de Medellín tiene jugadores experimentados como Christian Zapata, Jefferson Duque o Dorlan Pavón, los tres con pasado en la selección Colombia. Su principal figura es Óscar Perea, delantero de solo 18 años que despuntó el año pasado y fue considerado por The Guardian como una de las 15 mayores promesas del mundo, aunque no podrá disputar el amistoso, pues se fue convocado al Pre Olímpico por la sub 23 ‘cafetera’.

Atlético Nacional se coronó campeón de la Superliga y la Copa Colombia el 2023 - crédito Dimayor

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Nacional?

El partido entre Universitario de Deportes y Atlético Nacional será transmitido por la señal de GOLPERU, el cual se encuentra de forma exclusiva en el servicio de Movistar, en sus canales 14 y 714 en HD. También está disponible en la plataforma de streaming Movistar Play. Por su parte, quienes deseen observar el encuentro desde Colombia, deberán sintonizar el canal Win Sports.