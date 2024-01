Luis Suárez elogió a Jorge Fossati, DT de la selección peruana: “Ha recorrido el mundo”

Luis Suárez sobre Jorge Fossati: "Es un entrenador inteligente que va a motivar mucho a la selección" | Area Sports Network

La llegada de Jorge Fossati a la selección peruana no solo es comentada a nivel nacional, también dio la vuelta al mundo. La extensa experiencia del entrenador uruguayo le permite el reconocimiento internacional, y una figura de la escuadra ‘charrúa’ se pronunció sobre su nuevo reto al mando de la ‘blanquirroja’. Luis Suárez llenó de elogios a exentrenador de Universitario de Deportes: destacó todas sus cualidades y le vaticinó una buena campaña.

“Jorge es un entrenador con mucha trayectoria que lo viene haciendo bien con Perú. Un entrenador que ha recorrido el mundo por grandes equipos y tiene una experiencia muy grande. Agarró una selección que tiene muchos jugadores, que no viene muy bien en las Eliminatorias, pero va ser un entrenador que va a motivar mucho a la selección”, aseguró en conferencia de prensa.

El delantero del Inter Miami lamentó la situación que vive la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pero está seguro que el DT tiene cómo revertir el mal momento: no celebró ningún triunfo hasta el momento y está en el último lugar de la tabla de posiciones. Además, precisó que nunca estuvo al mando de Fossati, pero conoce muy bien su trabajo y aplaudió a su comando técnico.

“Es un entrenador muy inteligente, nunca fui entrenado por él, pero coincidí par de veces con él. Es un entrenador que tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien y eso va ayudar a la selección de Perú a mostrar ese potencial que nos viene demostrando en las otras Eliminatorias”, añadió.

Cabe resaltar que el entrenador dirigió a su país natal en 2004, y dentro de los logros que alcanzó fue ocupar el tercer lugar de la Copa América de Perú, en 2004. También clasificó a su selección al repechaje rumbo al Mundial 2006, pero perdió ante Australia.

Jorge Fossati con la selección de Uruguay en 2004 - Créditos: Difusión

Jorge Fossati y sus sensaciones cuando le toque enfrentar a Uruguay

Enfrentar a Uruguay es algo que le genera sentimientos encontrados a Jorge Fossati, no solo porque se trata de su país natal, tambien porque fue su técnico en el 2004. Sin embargo, el estratega tiene las cosas claras y tiene una tajante posición al respecto, pues Perú se medirá con los ‘charrúas’ el próximo 7 de octubre en el Estadio Nacional, por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Se me ha cruzado cuando te pones a enfocar directamente a la selección peruana. Ahí apareció Uruguay en tercer lugar acá en Lima allá en octubre. Claro a principios suena raro. A mí me suena raro, claro. Será un partido de fútbol y ni que hablar. Yo daré lo mejor de mí para poder ganar y eso no va a cambiar en nada el amor que siento por mi país”, declaró en entrevista con DSports de Uruguay.