Gabriela Serpa revela que votó en favor del regreso de Dayanita a “JB en ATV” y le da todo su apoyo

Dayanita regresa a 'JB en ATV' | ATV

La actriz cómica Gabriela Serpa celebró el regreso de Dayanita al programa humorístico “JB en ATV”, después de ser reincorporada tras la abrupta salida que tuvo el año pasado. La modelo también reveló que ella fue parte de las personas del elenco que votó en favor del retorno de Dayanita al canal de ATV.

Serpa confesó que no solo estuvo de acuerdo con el regreso de Dayanita al equipo del programa de Jorge Benavides, sino que también se mostró muy contenta y emocionada por verla de nuevo en el canal y compartir momentos y sketch como antes.

“Cuando hicieron la votación, yo dije que vuelva y sí, también me emocioné al verla en el canal grabando con nosotros nuevamente”, comentó Gabriela Serpa quien demostró que hay unidad y apoyo entre sus colegas del espectáculo.

El retorno de Dayanita a “JB en ATV” promete renovar la dinámica del programa con nuevos e innovadores sketches cómicos, como la parodia que harán para el primer programa del año que tratará sobre lo ocurrido en Tacna, con la discusión entre veraneantes.

Dayanita habla de su reencuentro con Jorge Benavides.

Dayanita anunció su retorno a “JB en ATV” para este 2024

Fue la propia Dayanita quien compartió con entusiasmo su regreso a la pantalla chica a través de su Instagram, motivando a los espectadores a sintonizar el próximo episodio para disfrutar su regreso este sábado 13 de enero de a las 8:30 p.m.

“Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser. Por eso, este sábado regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y me hizo crecer como artista. No se pierdan este sábado el programa ‘JB en ATV’ que ahí regreso”, fue lo que comentó Dayanita en su publicación de Instagram, causando gran expectativas entre los seguidores del programa que quieren verla de nuevo en acción.

Cabe recordar que Dayanita era parte de “JB en ATV” hasta el año pasado, cuando tuvo que enfrentar la separación del programa por actos de indisciplina que ella misma reconoció. Tras su salida, la actriz cómica decidió ir a trabajar con quien era la competencia de Jorge Benavides.

Dayanita y su paso por “El Reventonazo de la Chola Chabuca”

Es así que la actriz decidió laborar con Ernesto Pimentel hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en que venció su contrato. Sobre ello, la actriz reconoció que muchas de las cosas que hizo fue porque se dejó llevar por el momento.

Ernesto Pimentel negó haber contratado a Dayanita.

“Mi contrato terminó el 31 de diciembre, lo que pasa es que yo no supe manejar estas cosas y no entiendes que cuando te dicen algo es por tu bien, porque quieren que mejore, en ese momento yo no me daba cuenta y no sabía cómo manejar la situación. Por eso decidí volar y en su momento Ernesto me apoyó, me dio bastante cariño, es una excelente persona también, pero ya había conversado y decidí volver a mi casa”, comentó Dayanita.

La cómica también contó cómo fue el reencuentro con el equipo de “JB en ATV” a quien le tiene mucho cariño y se siente a gusto de trabajar con ellos, sobre con su jefe, Jorge Benavides, quien, a pesar de los motivos que llevó a separarla el año pasado, le guarda también mucho aprecio.

“Muy bonito. La pasé genial, me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba, me siento feliz de reencontrarme con Gabriela (Serpa), Pachi, Martín Farfán, Yuquita, Cachito, todos”, dijo la actriz.

Dayanita responde a quienes la critican

Luego de hacerse público el regreso de Dayanita al programa de “JB en ATV”, algunos seguidores se pronunciaron en contra de su regreso porque sienten que no se estaría cumpliendo con las reglas de la producción y porque la actriz volvería a dejar mal a Benavides.

Dayanita se defiende de las críticas en su contra. Captura/Twitter

“¿Qué? Esta chica no tiene sangre en la cara”, “Me parece que es ir contra sus principios, Jorge”, “Ya no deberían contratar a Dayana, se portó mal y volverá a hacerlo de nuevo”, “¡No, Jorgito! Esa tipa no debería volver después de todo lo que dijo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios del programa.

Frente a ello, Dayanita también respondió en sus redes sociales, pero buscando crear un ambiente de tranquilidad y de segundas oportunidades. “Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser”, recordó la popular actriz cómica.