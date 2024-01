Perú vs Uruguay: Jorge Fossati reveló sus sensaciones en caso enfrente a su país natal

Jorge Fossati sobre el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas 2026 | DSports Uruguay

El entrenador Jorge Fossati tomó el mando de la selección peruana tras la salida del DT Juan Reynoso por malos resultados. El miércoles 10 de enero, el uruguayo fue presentado oficialmente como técnico de la ‘blanquirroja’ y está trabajando en la Videna con miras a sus próximos retos: amistosos de fecha FIFA, Copa América 2024 y Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El exestratega de Universitario de Deportes tendrá la difícil misión de revertir el mal momento que vive la ‘blanquirroja’ en las clasificatorias: no ha ganado ningún partido y marcha en el último lugar con dos puntos. Lo positivo es que tiene tiempo para poder cortar la mala racha, pues el torneo eliminatorio se reanudará en setiembre.

En el torneo de selecciones rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, le tocará enfrentar a Uruguay el próximo 7 de octubre en el Estadio Nacional, su exequipo y país natal. El DT se refirió a esa momento y tuvo una determinante posición al respecto. Confesó que será extraño estar en esa situación, pero tiene las cosas claras.

“Se me ha cruzado cuando te pones a enfocar directamente a la selección peruana. Ahí apareció Uruguay en tercer lugar acá en Lima allá en octubre. Claro a principios suena raro. A mí me suena raro, claro. Será un partido de fútbol y ni que hablar. Yo daré lo mejor de mí para poder ganar y eso no va a cambiar en nada el amor que siento por mi país”, declaró en entrevista con DSports de Uruguay.

Christian Cueva no está en los planes de Jorge Fossati

El técnico uruguayo de la selección peruana descartó a un futbolista que normalmente es convocado, se trata de Christian Cueva. Jorge Fossati aseguró que no llamará al exjugador de Alianza Lima por el presente que tiene: está lesionado y no tiene equipo. No tuvo una buena campaña por el bajo nivel futbolístico. “Hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel, claro que sí”.

Por su lado, ‘Aladino’ aún tiene como objetivo volver a defender la camiseta del ‘equipo de todos’. “Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia (Al Fateh). Me prepararé, porque el objetivo que tengo es poder volver a la selección, que es algo que todo jugador desea. Es lo único que tengo en mente, disfrutar mucho más del fútbol porque los años pasan”, señaló.

Además, se refirió qué requisitos tomará en cuenta para realizar la lista de convocados. Dejó en claro que tomará en cuenta la actualidad de los jugadores y que le restará importancia a la edad, en referencia a Paolo Guerrero, quien acaba de cumplir 40 años. “Esto lo levantan los jugadores con experiencia. Hay que optimizar los tiempos y llegar bien para septiembre”.

La revancha de Jorge Fossati en la Copa del Mundo

El técnico de la selección peruana tiene una espina clavada con clasificar a un Mundial ya que no pudo hacerlo cuando era el DT de Uruguay en 2006. Jorge Fossati clasificó al repechaje, pero quedó eliminado tras perder con Australia en aquella vez.

En su presentación, el DT recordó que su debut con los ‘charrúas’ fue con Perú, y tuvo que lidiar con la derrota por 3-1 en Montevideo, con goles de Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Nolberto Solano.

“Cuando asumí la selección de Uruguay, me agarraron con tres días; entonces, desde ahí le vengo dando alegrías a los peruanos. Precisamente tuve la bendita Copa América, así la llamé y que se jugó precisamente en Perú, porque yo celebraba cada paso que dábamos, pero no tanto por el triunfo, sino porque me daba más días para seguir trabajando. Eso considero de mucha importancia, trabajando en lo práctico y teórico”, declaró el estratega en conferencia de prensa.