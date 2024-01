Gianluca Lapadula inició trabajos de campo y recuperación en Cagliari por fractura de costillas

Gianluca Lapadula superó grave lesión a las costillas y volvió a entrenar con Cagliari. - créditos: Getty Images

Gianluca Lapadula no terminó de la mejor manera el 2023. Y es que el 30 de diciembre sufrió una grave lesión en las costillas que preocupó a Cagliari, que no deja de coquetear con la zona de descenso y que perdía a un elemento clave en su funcionamiento. De hecho, el diagnóstico exacto era una fractura en dicha zona, causando preocupación también en la selección peruana. Sin embargo, se confirmó que el delantero ya volvió a los entrenamientos con el cuadro ‘rossoblu’.

Te puede interesar: Jorge Fossati resaltó importancia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, pero advirtió que no son imprescindibles

A través de su cuenta de Instagram, el atacante nacional subió una historia en la que se le vio con su clásica máscara en el rostro y formando parte de los ejercicios en campo con pelota de su equipo, lo cual evidenciaría que de a pocos se viene recuperando del infortunio físico.

De la misma manera, el propio club dio a conocer la actualidad de sus jugadores. Ahí especificó que el ítalo-peruano realizó trabajos aparte del grupo junto a Marco Mancosu. Por tal motivo, sería poco probable que pueda estar apto al 100% de sus condiciones de cara al encuentro de local contra Bolonia el domingo 14 de enero.

Gianluca Lapadula hizo trabajos con pelota en Cagliari. - créditos: Instagram Gianluca Lapadula

Momento de la lesión de Gianluca Lapadula

Y es que el nacido en Turín padeció de una acción peligrosa con Cagliari en el duelo por la fecha 18 de la Seria A en condición de local ante Empoli. En aquella ocasión, el artillero fue parte del once titular y pudo disputar todo el primer tiempo.

Te puede interesar: Partidos de hoy, sábado 6 de enero: programación, canales TV y resultados en vivo

Sin embargo, a los 29 minutos de la parte inicial, Gianluca Lapadula fue a luchar un balón dividido hacia la zona de ataque enviado por el arquero Simone Scuffet. Luciano Pavoletti alcanzó a pivotear la pelota y le quedó al defensa contrario, Tyronne Ebuehi, quien intentó amagar al jugador ‘incaico’, pero al momento del giro, le dejó los chimpunes, causando que quede adolorido.

En el entretiempo, ‘Lapa’ fue cambiado por Zito Luvumbo y no hubo mayor noticias al respecto. Empero, en la previa al partido con AC Milan (2 de enero), la institución de Cerdeña comunicó que su futbolista más determinante había sufrido la fractura de dos de sus costillas derechas. En esa línea, la recuperación se iba a marcar en el día a día y de acuerdo con la atención médica.

Momento en el que Gianluca Lapadula sufrió el golpe que le terminó fracturando dos costillas (ESPN).

Gianluca Lapadula y su posible fecha de retorno

Después de todo lo indicado y si Gianluca Lapadula evoluciona favorablemente de la dura lesión que sufrió, se espera que pueda estar apto con Cagliari para el cotejo de visita ante Frosinone el domingo 21 de enero. La otra fecha tentativa sería el viernes 26 contra Torino. Todo está sujeto a su mejoría y cómo vaya reaccionando su físico en el transcurso de los días.

Jorge Fossati sobre Gianluca Lapadula en la selección peruana

En su presentación como nuevo entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati fue consultado por Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, los únicos ‘9′ del equipo que militan en el extranjero. El tema iba por si los llamará para los amistosos de marzo, considerando que el primero aún no estaba disponible físicamente. Pero al mismo tiempo, hizo hincapié en que no son futbolistas indispensables en la ‘bicolor’, pero sí importantes, agregando que hay otros delanteros en la Liga 1 que también son opciones.

Te puede interesar: Perú vs Italia: Medio italiano menospreció amistoso con la selección peruana y aseguró que “no es una prestigiosa cita”

“Lapadula acaba de ser lesionado, ¿cómo llegará a marzo? No lo sé. Si no llega bien a marzo, no estará. O en una de esas, como es fecha FIFA, lo invitamos para que esté, pero no estará dentro del plantel. Simplemente, para ir ganando tiempo. Solo pongo un caso específico de algo que pasó y no lo invento. Para nada considero que haya imprescindibles, ni donde estoy sentado en mi cargo, ni en un plantel de jugadores. Mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección”, mencionó en conferencia de prensa.