Verónica Linares y Andrea Llosa tuvieron divertido encuentro: se animaron a realizar el ‘no soporto’

Verónica Linares ya tiene su primera invitada para este 2024. La periodista continúa con su proyecto de YouTube ‘La Linares’ y en esta ocasión entrevistará a Andrea Llosa, conductora y figura de ATV.

Para anunciar este encuentro, ambas grabaron videos que luego fueron publicados en TikTok. La periodista de América Televisión fue la primera en dar a conocer este encuentro, publicando una divertida parodia del programa de su colega.

La compañera de Federico Salazar apareció leyendo lo que sería una prueba de ADN, pero al mismo estilo de Andrea Llosa, pues demoró varios segundo en dar el resultado, haciendo largo este momento.

De otro lado, la figura de ATV le pidió a Verónica Linares que graben juntas un ‘no soporto’, en el que ambas se dirían las actitudes que no toleran una de la otra. La primera en empezar fue la conductora de ‘Nunca Más’, quien aseguró que su colega siempre tiene una buena imagen pese a que se despierta a las dos de la madrugada para trabajar.

Verónica Linares y Andrea Llosa se enfrentaron en un divertido 'no soporto'.

Evidentemente, la conductora de ‘América Noticias’ no se quedaría callada, por lo que de inmediato respondió, indicando que no tolera de su compañera que se crea dueña absoluta de la verdad, esto en clara alusión al contenido de su espacio.

Este duro golpe sería respondido con mucha rapidez por Andrea Llosa, ella sostuvo que no soportaba que la periodista no tenga que renovar contrato con el canal en el que trabaja, ya que al tener a Federico Salazar como compañero, se aseguraba su puesto de trabajo.

Verónica Linares se quedó bastante sorprendida con lo dicho por su colega; sin embargo, no dudaría en responderle, señalando que no toleraba que la presentadora de ATV se demore varios minutos en dar la prueba de ADN de sus invitados con tal de conseguir unos puntos más de rating.

Cabe mencionar que ambas terminaron riéndose a carcajadas, demostrando que lo dicho frente a cámaras fue planificado para llamar la atención del público, y es que en la descripción del video se invitaba a todos los usuarios a ver la entrevista que la conductora de noticias le hizo a Andrea Llosa.

De otro lado, la reacción de los usuarios de las redes sociales a este video no se hizo esperar. Muchos de ellos indicaron que había buena química entre ambas periodistas, mientras que otros le dieron la razón a Verónica Linares, y es que se encontraban de acuerdo con ella en la demora de los resultados de la prueba ADN.

Verónica Linares no conducirá programa de cocina

Tras especularse que Verónica Linares iba a conducir el nuevo programa de cocina que pronto se estrenará por América Televisión, la periodista salió a aclarar que ella no tiene nada que ver con este proyecto. Además, aclaró que si salió en la preventa del canal fue porque la invitaron.

“No no. Deyvis y yo éramos los invitados del programa, porque Choca en este espacio que se va a llamar A la mesa, va a tener invitados. ¿En serio? No sabía, qué gracioso. Yo qué voy a cocinar, imagínate, los huevos duros se me queman”, dijo.