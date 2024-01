Cynthia Martínez muestra la “Pared Pedro” del recuerdo en homenaje a su esposo Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz comparte la pared del recuerdo que tiene en su casa. (Video: Instagram Cynthia Martínez).

Cynthia Martínez sigue compartiendo con sus seguidores, y los de su difunto esposo Pedro Suárez Vértiz, más recuerdos y publicaciones en su honor. La esposa del cantante contó en una de sus últimas publicaciones que ha creado toda una zona del recuerdo con cuadros y artículos que tiene del recordado artista.

“Hola esposo mío. Hoy ha sido un día tranquilo, yo aún no quiero salir a la calle, lo hago poco y solo con Koda (su perrita) para dar la vuelta a la manzana con ella. Hoy vinieron mi Mamá, tu hermana Mariafé, tu Mamá, Patricio y Jaqui a almorzar, conversamos lindo y almorzamos delicioso fideos con pesto”, comenzó contando Martínez en su post diario.

Luego, Cynthia explicó que ha venido colgando diversos cuadros con los dibujos e ilustraciones que tiene del rostro del artista de rock. “Cuando llegaron yo estaba terminando de colgar los cuadros nuevos de mi ‘Pared Pedro’. Hay 3 cuadros nuevos que no habías visto y ahora los comparto con todos porque vale la pena hacerlo”, cuenta su esposa.

“Mira esposo mío el amor increíble e inmenso que no se detiene, comparto esta pared hermosa que seguiré llenando de amor y que me acompañará siempre porque está en mi zona de trabajo en la casa, me dará paz y tranquilidad tenerte ahí a mi lado”, dice Cynthia, quien recuerda que cada uno de esos cuadro son un regalo que ella guarda con mucho cariño.

“Los he ido coleccionando y estoy segura que me irán llegando muchos más. Por ahora también hay un cuadro de los Beatles y otro de los Rolling Stones que tanto amas, imposible no colgarlos a tu lado. Me siento muy afortunada de poder verte ahí todo el tiempo, vives en mi corazón amor mío, vives en mi mente y en mi alma, son días duros pero calmos, me sigo y seguiré adaptando, Día x Día esposo mío”, escribió Cynthia en su cuenta de Instagram.

La publicación ha sido acompañada de un pequeño video donde muestra cómo va quedando la pared y se incluye la canción “Recuéstame”. “Esta canción es una de las 03 top favoritas mías para siempre; ‘Recuéstame’ es una obra de arte, no olvidaré que hace poco te pregunté de qué se trataba, siempre seré tu más grande admiradora”, recuerda Martínez con mucho cariño.

Cynthia Martínez sigue con el legado de Pedro Suárez Vértiz

Tras el fallecimiento del cantante Pedro Suárez Vértiz, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2023, su esposa Cynthia Martínez expresó su dolor y su compromiso de mantener vivo su legado a través de conmovedores mensajes en redes sociales, básicamente en su cuenta de Instagram, tal como lo hacía su difunto esposo en Facebook e Instagram.

Desde el fallecimiento de Suárez Vértiz, Martínez ha compartido anécdotas y sentimientos personales, enfatizando la importancia que tuvieron las plataformas digitales en la vida del artista como espacio para interactuar con sus fans. Resaltó cómo su marido, inicialmente reacio a la tecnología, acabó encontrando en las redes un lugar de consuelo y expresión. A través de sus publicaciones, Martínez mantiene una conexión emocional con los aficionados y seguidores, preservando la memoria y las aportaciones artísticas del músico.

En posts recientes, Cynthia Martínez ha manifestado sus sensaciones diarias y el vacío que siente sin su esposo, particularmente por las mañanas. A pesar del difícil momento, ha encontrado consuelo en la música del artista y en los mensajes de apoyo de los fanáticos.

“Amor, les quiero contar a todos que me leen que cuando llegaron las redes sociales al mundo tú decías que nunca tendrías redes, incluso me acuerdo que lo dijiste en una entrevista con Jaime Bayly (…) pasaron algunos años de esa entrevista y tus redes sociales se volvieron tu mejor consuelo y tu mayor pasión porque yo todos los días te veía prepararte para escribir, además de verte leer y leer, quizá no todos los comentarios, pero sí muchos de ellos, las disfrutabas y te acompañaban y entretenían”, comentó Martínez en uno de sus post.

Pedro Suárez Vértiz, nacido en Callao el 13 de febrero de 1969, dejó un legado musical con canciones que se transformaron en himnos para varias generaciones y que continúan en la preferencia de las emisoras y plataformas digitales. A pesar de enfrentar desafíos como la disartria desde 2011, que limitó su capacidad de cantar y hablar en público, nunca dejó de estar en contacto con sus fans y de compartir su vida y reflexiones a través de su actividad en redes sociales, demostrando un espíritu de lucha admirable hasta su último día.