¿Pedro Gallese o Paolo Guerrero? Jorge Fossati respondió cuáles son sus criterios para elegir al nuevo capitán de Perú

Presentación del Jorge Fossati como técnico de la selección peruana

Jorge Fossati fue presentado hoy miércoles 10 de enero como nuevo DT de la selección peruana de cara a la Copa América 2024 y Eliminatorias Sudamericanas. El estratega de 71 años respondió las diferentes consultas de la prensa en las instalaciones de la Videna, entre ellas quién será el nuevo capitán de la ‘bicolor’.

“El detalle del arquero, sé que se estuvo especulando con eso, no tengo redes, pero te llegan las cosas. Tampoco hay que ir a Harvard, lo hice hace nueve meses, pueden deducir que lo puedo hacer acá. Que yo sepa hubo otros capitanes, no solo fue Pedro (Gallese), pero como le buscan la ‘rarita’, mal no recuerdo Paolo (Guerrero) también fue capitán. Cuando está Paolo, ¿Él no es el capitán?”, apuntó el ‘Flaco’ en primera instancia.

El extécnico de la ‘U’ pasó a explicar por qué no le gusta seleccionar a un guardameta para que lleve la cinta en sus equipos. “Yo fui arquero, también me tocó la responsabilidad de ser capitán, entonces se armaba lío en el área rival y tenía que correr 70 metros para meter al medio del lío. Dejas un lugar en el que nadie te puede cubrir. Simplemente para aliviarle la tarea”.

Por último, Fossati dejó mensaje reflexivo sobre la capitanía de Perú. “Te hacen líder, tú no te haces líder. Los capitanes, con o sin la faja de capitán, en el vestuario, en el grupo o en el plantel, los eligen los jugadores no yo. Capitán, líder, referente es casi lo mismo. Así que si tomo la decisión que Pedro no sea el capitán, ya saben por qué lo hago, no es nada personal”.

Paolo Guerrero coincidió con Pedro en el campo muchas veces y llevó la cinta de capitán.

La vez que Jorge Fossati le quitó la capitanía a José Carvallo

El mismo Fossati, en conferencia, citó el ejemplo del portero José Carvallo durante el año pasado. El uruguayo, recién llegado a Universitario, decidió quitarle la banda al experimentado guardameta que venía llevándola desde su regreso a Ate en 2019 y se la cedió al defensor Aldo Corzo.

Jorge, hoy, volvió a ratificar que no fue “nada personal” contra el cancerbero en mención. Con la misma suerte podría Pedro Gallese, quien alternaba con Paolo Guerrero y en el último tiempo se adueñó de la importante labor. Esto quedará comprobado en los amistosos de marzo por la fecha doble FIFA.

José Carvallo dejó Universitario luego de salir campeón nacional con Jorge Fossati.

Todos los partidos de Jorge Fossati con Perú en 2024

Con el ‘Flaco’ en el banquillo, la selección peruana afrontará un año con mucho fútbol desde partidos amistosos hasta competencias oficiales. Primero, la ‘blanquirroja’ sostendrá cuatro duelos de preparación, dos en marzo y dos en junio, por las fechas FIFA. En la primera jornada doble, se habla de rivales como Italia y Guatemala.

En junio también arrancará la nueva edición de la Copa América, que se realizará en Estados Unidos, donde el ‘equipo de todos’ competirá en el Grupo A junto al vigente campeón del Mundo, Argentina; su clásico rival, Chile; y al ganador del play de la Liga de Naciones de la Concacaf, Trinidad y Tobago vs Canadá.

Pasando el certamen de Conmebol, retornará las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Jorge Fossati y compañía no tienen margen de error y deberán sumar la mayor cantidad de puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones y meterse a la zona de clasificación a la siguiente cita mundialista.

Será un reto mayor, pues los seis rivales que tendrán al frente son complicados y candidatos a acceder a la Copa del Mundo. Colombia y Ecuador en setiembre, Uruguay y Brasil en octubre, Chile y Argentina en noviembre. De esta manera, acabará el 2024 para el conjunto dirigido por el exUniversitario.