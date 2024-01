Entradas Perú vs Argentina: los exorbitantes precios para partido por Copa América 2024

Los increíbles precios para el Perú vs Argentina por la Copa América 2024.

Faltan cinco meses para el inicio de la Copa América 2024 y la expectativa va creciendo por uno de los torneos más importante de selecciones del mundo. La selección peruana integra el Grupo A junto con Argentina, Chile y un representante de Concacaf por definir.

Te puede interesar: Jorge Fossati llegó al Perú e inicia un nueva era en la selección peruana

La ‘blanquirroja’ debutará ante la ‘roja’ el viernes 21 de junio a las 16:00 horas de Perú, en el estadio AT&T de Texas en Estados Unidos. El segundo choque de la ‘bicolor’ se disputará en el estadio Children’s Mercy Park en Kansas City y será ante el ganador del repechaje por la Liga de las Naciones de Concacaf entre Canadá vs Trinidad y Tobago del 23 de marzo próximo.

El equipo de Jorge Fossati cierra la fase de grupos de la Copa América ante los ‘albicelestes’ el 29 de junio a las 20:00 horas, en el estadio Hard Rock Stadium, en Miami.

Entradas del Perú vs Argentina por Copa América 2024

Las entradas para ver a la ‘bicolor’ ante la ‘albicleste’ ya están disponibles. La presencia de la estrella gaucha Lionel Messi incrementó la demanda de las localidades y por ese motivo tiene un costo diferenciado.

Te puede interesar: Presentación de Jorge Fossati: las mejores frases del técnico de la selección peruana

Los precios son elevados a comparación de los boletos para otros encuentros del torneo, e incluso respecto a los demás choques de Perú por el mismo grupo. Los espectadores están adquiriendo masivamente los boletos y se informó que están cerca de agotarse en su totalidad. Según el portal StubHub, empresa estadounidense de venta de tickets, el monto de los tickets van desde USD 800 dólares hasta los USD 4 mil 911 dólares.

Los increíbles precios para el Perú vs Argentina por Copa América 2024.

Grupos de la Copa América 2024

GRUPO A

Argentina

Perú

Chile

Canadá o Trinidad y Tobago

GRUPO B

México

Ecuador

Venezuela

Jamaica

GRUPO C

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

GRUPO D

Brasil

Colombia

Paraguay

Costa Rica u Honduras

Grupos de la Copa América 2024 con la selección peruana presente. Crédito: Copa América

Formato de la Copa América 2024

Las diez selecciones de la Conmebol más seis invitadas de la Concacaf serán los que participarán de la Copa América 2024. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela representarán a Sudamérica.

Te puede interesar: Perú vs Italia: Medio italiano menospreció amistoso con la selección peruana y aseguró que “no es una prestigiosa cita”

El sorteo que se realizó en diciembre del 2023 determinó que los equipos se distribuyan en cuatro grupos con el mismo número de integrantes. Se jugará el sistema todos contra todos en la fase de grupos y se definirá a los que accedan a la siguiente ronda del torneo continental.

Las selecciones que ocupen el primer y segundo lugar de su grupo clasificarán a cuartos de final. En esta etapa ocho países jugarán cuatro partidos. Esta instancia se llevará a cabo entre el 5 y 6 de julio, mientras que las semifinales serán el 9 y 10 de julio. La lucha por el tercer lugar se llevará a cabo el 13 de julio y la gran final se realizará el 14 de julio en Miami.

Amistosos previos a la Copa América 2024

Jorge Fossati fue presentado oficialmente como técnico de la selección peruana el miércoles 10 de enero. La ‘bicolor’ tiene planificado jugar cuatro amistosos previo al inicio de la Copa América 2024: dos se realizarán en marzo y los restantes en junio como parte de los periodos de preparación de la FIFA.

El estratega ‘charrúa’ aseguró que aún no tienen rivales definidos, pero detalló qué requisitos contemplará para elegir a los próximos contrincantes.

“No hay nada hasta el momento, salvo que Juan Carlos (Oblitas) o el presidente (Agustín Lozano) me lo diga, no hay nada confirmado. Nos parece lo más adecuado para aprovechar los partidos de las fechas FIFA, más allá de buscar los reflectores del mundo, lo que queremos es poder trabajar y hacerlo contra rivales parecidos a los que vamos a enfrentar en la gran meta, en características. A mí lo que me interesa es que la selección peruana llegue a setiembre en las mejores condiciones, es lo que vamos apuntar”, destacó el ‘charrúa’.