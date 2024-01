Lucho Cáceres y su dura crítica a ‘La sociedad de la nieve’, de Netflix: “Desperdicié horas de mi vida”

Trailer de La Sociedad de la Nieve, la película sobre los sobrevivientes del avión uruguayo en la cordillera de Los Andes

La película ‘La sociedad de la nieve’, estrenada recientemente en Netflix, ha generado diversas reacciones entre el público. Uno de los más críticos fue el actor peruano Lucho Cáceres, quien expresó su descontento con la cinta a través de sus redes sociales.

Esta ficción se trata de una adaptación de la novela de Pablo Vierci, que narra la historia real de los 16 sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes, en 1972. Fue dirigida por el argentino Martín Hodara y cuenta con un elenco internacional que incluye a Enzo Vogrincic Roldán, Simón Hempe, Matías Recalt, entre otros.

Tras su publicación en la plataforma, muchos dejaron su apreciación de esta película. Sin embargo, no todos han quedado satisfechos con esta nueva versión, que se suma a otras dos películas anteriores sobre el mismo hecho: ‘Supervivientes de los Andes’ (1976) y ‘¡Viven!’ (1993).

‘La sociedad de la nieve’ no convenció a Lucho Cáceres, por lo que fue crítico al hablar de la cinta de Netflix. | captura/YouTube/Netflix

¿Qué dijo Lucho Cáceres sobre ‘La sociedad de la nieve’?

Lucho Cáceres generó controversia tras expresar su insatisfacción con la película ‘La Sociedad de la Nieve’, de Netflix, que lidera actualmente el ranking de contenido en la plataforma.

A través de su perfil de Instagram, el también protagonista de la serie ‘Mil Oficios’ manifestó que consideraba haber perdido dos horas y media viendo el largometraje, una declaración que ha tomado por sorpresa a la audiencia.

“Siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mí no me alcanzó”, señaló en la descripción de su post.

En esa línea, señaló que a pesar de los numerosos comentarios positivos que había leído, su experiencia personal fue distinta. “No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más”, agregó.

Publicación de Lucho Cáceres sobre 'La sociedad de la nieve'. | captura/Instagram

Su reacción ha suscitado un amplio debate entre los internautas. Por ello, respondió algunos comentarios de los usuarios, defendiendo su punto de vista y solicitando respeto frente a las diversas perspectivas.

“Y no he hecho ninguna sátira como mencionas, solo he manifestado lo que sentí al ver la película”, enfatizó, añadiendo que no existe una obligación unánime de gustarle a todo el mundo.

Lucho Cáceres contra ‘Al fondo hay sitio’

Lucho Cáceres también generó polémica por criticar la final de ‘Al fondo hay sitio’, el pasado mes de diciembre del 2023. A través de su cuenta de Instagram, cuestionó la calidad y el interés suscitado por el desenlace de la producción nacional.

Lucho Cáceres y Erick Elera enfrentan una disputa en redes sociales después del final de ‘Al fondo hay sitio’.

Las declaraciones del intérprete precipitaron un altercado virtual con Erick Elera, actor que encarna a ‘Joel Gonzales’ en la mencionada ficción, quien respondió irónicamente. La disputa escaló cuando el intérprete afirmó que no desperdiciaría tiempo en historias que considera predecibles y simplistas.

“Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo, Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años”, dijo.

“No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista”, añadió en su mensaje de Instagram.

Lucho Cáceres critica final de ‘Al fondo hay sitio’.

La actriz Irma Maury, de 73 años, intentó moderar la discusión con un tono más ameno, sin embargo, también defendió el interés de la audiencia por los desenlaces de las ficciones televisivas.

Adicionalmente, Lucho Cáceres manifestó su decisión de no participar en ‘El Gran Chef Famosos’, pese a reconocer el valor del formato del reality.

En sus propias palabras: “Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí”, expresó durante una entrevista concedida a ‘Cinesmero’.