Julián Zucchi confiesa que no era cariñoso con Yidda Eslava: “Me reclamaba porque no le decía te amo”

Julián Zucchi confiesa que no era cariñoso con Yidda Eslava | YouTube

La separación de Julián Zucchi y Yiddá Eslava fue una de las noticias que sorprendió a más de uno en el 2023 y es que la pareja, que parecía estar muy sólida en su relación de más de una década y con dos hijos de por medio, se rompió de un momento a otro para el público.

Sin embargo, ambos se mostraron muy tranquilos y evidenciando que esta separación se había dado de la mejor forma. Incluso, confesaron que llevaban una buena relación de padres, hasta el argentino vivió por un tiempo en el segundo piso de la casa que tuvo junto a Eslava y sus pequeños.

Con el paso del tiempo, la expareja ha dejado en claro que tendrán una relación cordial por el bien de sus hijos, pero en estos días se han revelado algunos detalles de su separación. Recientemente, el argentino ofreció una entrevista a Renzo Schuller para su canal de YouTube, allí habló de uno de los cambios más radicales de su vida y se trató del nacimiento de su último hijo.

Julián Zucchi aseguró que Yiddá Eslava tiene carta libre para conocer otros hombres | Captura/América TV

“El más radical fue el nacimiento de Tomás, ese cambió mi vida por completo. Yo antes pensé en temas laborales, que también es verdad, pero mi vida cambió radicalmente el día que nació Tomás. Ese día se me vinieron todos los sentimientos juntos, todos los amores en una sola personita, la fragilidad de alguien que depende de mí, que mi vida iba a influir en él”, comentó al inicio.

Tras ello, sorprendió al confesar que sus sentimientos estaban tan guardados que incluso no se los expresaba a su pareja, con quien llevaba más de 11 años juntos, pese a estar enamorado. Incluso, la propia Yiddá le reclamaba que no le diga ‘te amo’, pero esto cambió con el nacimiento de su hijo.

“Empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba que yo no le decía Te Amo y a mí no me habían enseñado nunca ni a abrazar, vengo de una familia muy autoritaria”, relató.

Julián Zucchi no le decía te amo a Yiddá Eslava.

“Yo no decía, te amo a nadie, ahora le digo, te amo 20 mil veces al día a mi otro hijo también. Empecé a ser más cariñoso, responsable, empecé a no hacer tontería que hacía a veces en mi vida, me convertí en un hombre”, finalizó bastante conmovido por los cambios que ha tenido en la vida a raíz de su paternidad.

Yidda Eslava anunció que está iniciando un romance y Julián Zucchi reaccionó

En una reciente entrevista para América Espectáculos, Yiddá Eslava sorprendió al revelar que se encuentra saliendo con un nuevo galán. La exchica reality afirmó que no cree en los lutos luego de una separación y que ella y el padre de sus hijos tiene claro que no volverán a estar juntos.

Tras ello, confesó que sí está dándose la oportunidad en el amor con un hombre que no es mediático y le daría la noticia a su expareja.

Julián Zucchi se pronuncia luego de que Yiddá Eslava anunció un nuevo romance. Instagram.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí, estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, sostuvo Eslava.

Ante esta noticia, Zucchi mencionó que espera que respeten la decisión de Eslava y confesó que es momento de ‘pasar la página’. “Esto marca un nuevo capítulo para ambos, y es esencial que respetemos este nuevo comienzo, por respeto a ella, a su pareja y a nuestras vidas individuales, es hora de pasar la página”, contó en las historias de su cuenta de Instagram.