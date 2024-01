Los Chankas y Comerciantes Unidos: fecha y rivales del debut en la Liga 1 2024 tras lograr su ascenso

Los Chankas y Comerciantes Unidos son los nuevos clubes para la Primera División 2024. - Crédito: Infobae

Los Chankas y Comerciantes Unidos son los nuevos equipos participantes en la Liga 1 2024. Ambos se instalaron en la máxima categoría de Perú al ascender desde la Segunda División. Los ‘marromarillos’, por primera vez, disputarán la Primera División tras haberse coronado ganador en el último play-off de revalidación.

Te puede interesar: Matías Sen, el argentino, el amo del ascenso peruano: perdió a su padre, salió campeón, fue doble ‘pichichi’ y ahora vuelve a la Liga 1 tras 10 años

Entretanto, las ‘águilas de Cutervo’ regresan al profesionalismo luego de seis año de ausencia. La consecución de la Liga 2 les dio el ansiado boleto de retorno. Los máximos artífices de la campaña fueron el argentino Matías Sen y el salvadoreño Kevin Santamaría.

Luis Ramos fue el héroe del último enfrentamiento entre Los Chankas y Comerciantes Unidos. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

¿Cómo inician Los Chankas y Comerciantes Unidos en La Liga 1 2024?

Los de Andahuaylas inician su andadura en el campeonato de Perú jugando de local contra Unión Comercio. El partido, de momento, no cuenta con una sede local oficial, puesto que la ciudad no ha sido autorizada por la Liga Profesional de Fútbol debido a que no cuenta con un aeropuerto habilitado para recibir a las delegaciones de los clubes.

Te puede interesar: Periodista panameño defendió a Cecilio Waterman y calificó a Alianza Lima de “Eterno segundón”

De otro lado, los de Cutervo arrancan su participación en el Torneo Apertura 2024 en condición de visita contra Cienciano. Este cotejo se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Liga 1 2024: fixture y calendario del Torneo Apertura del fútbol peruano

Comerciantes Unidos, el regreso esperado desde Cutervo

Comerciantes Unidos celebró por todo lo alto su título de campeón en la Liga 2, luego de vencer a la Universidad San Martín, en la última fecha, en un partido que tan sólo fue un mero trámite. El gol del triunfo llegó a través de Piero Magallanes, quien festejó con efusividad ante un estadio repleto de simpatizantes de Cutervo.

Te puede interesar: Entradas presentación Sport Boys 2024: precio y venta para evento ‘Trofeo Lizárraga’ en el Callao

Por su buen trabajo al mando del equipo, la dirigencia de las ‘águilas’ le extendió una renovación de contrato a Carlos Silvestri. “Me siento muy bien y feliz y Cutervo, la gente es muy amable. Niños y adultos me han expresado siempre su cariño y aprecio”, comentó para finalmente aceptar la propuesta.

“Sabíamos que el profesor Silvestri continuaría con nosotros, es un gran profesional y estamos encantados en que siga al mando de este importante proyecto en la Liga 1 del próximo año. La hinchada y la población cutervina le tiene mucho cariño por la calidad de persona que es”, expresaron las autoridades de Comerciantes.

Matías Sen celebró 20 goles con Comerciantes Unidos en el ascenso de Perú. - Crédito: Liga 2.

El ascenso de Los Chankas: repesca e instalación en Liga 1

El club ‘anaranjado y granate’ se hizo de un lugar en la Primera División de Perú después de sacar adelante llaves de play-off de ascenso. Primero se impuso a Comerciantes FC (4-1) y en la final remontó ante Alianza Universidad forzando una tanda de penales celebrando una contundente victoria (4-4 | 3-2) que valió un histórico ascenso en Liga 1.

“Estoy emocionado, contento, porque hemos luchado mucho para el ascenso. Tuvimos un traspié en algún momento, pero los golpes te enseñan. Supimos reponernos bien durante el torneo, pero lo importante es que este grupo creyó en nosotros (el cuerpo técnico), en el trabajo y eso es lo más importante. Hoy se vio reflejado en el triunfo por penales, pero hay que respetar mucho al rival, que lo dejó todo. Hoy la localía se hizo fuerte por la hinchada y creo que se lo merecen”, comentó el entrenador Juan Carlos Bazalar.

Chankas vs Alianza Universidad: goles, resumen y penales del triunfo ‘guerrero’ y ascenso a Liga 1 2024

Detrás del importante éxito de los de Andahuaylas estuvo el delantero Luis Ramos, quien se erigió como el máximo goleador de los suyos en menos de un semestre. Con una importante frecuencia anotadora dejó su huella en la segunda etapa de la Liga 2 hasta asomarse en la tabla global de artilleros con 19 dianas.

“Es algo lindo campeonar, mi primer ascenso. He trabajado mucho para esto, lo soñé desde que llegué a mitad de año, se me dieron las cosas, tuve que aportar con goles y era lo único que tenía que hacer. Estoy muy agradecido. Este triunfo se lo dedico a mi mamá, que está en el cielo y lamentablemente no puede ver, pero sé que está orgullosa de mí. También para mi familia que está en Trujillo”, indicó.