Los 10 podcasts más populares de Apple Perú este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

3. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

4. La Verdad Sin Filtro

Todo acerca de relaciones amorosas e interpersonales, amor propio, el arte de sanar, psicología, temas espirituales y siempre revelando detalladamente las cosas como son: sin filtro.-Instagram lvsfpod jessicaalorcTiktok lvsfpod jessicaloorcTwitter jessicaalorc

5. DJ GIAN Mixes

DJ GIAN con 20 años de trayectoria en todo tipo de eventos y discotecas en Lima y todo el Perú.Estilo Musical : Crossover (Latin, Pop, Anglo, House, EDM, Rock, Reggaeton, Pachanga, Salsa, Retros y Actuales)Caracteristicas : DJ, DVJ, Remixer, Productor Edits, Mixes y Remixes en audio y videoEscúchame en Radio Moda, Planeta, Mar y Oasis los fines de semanaContratos:email protectedwww.djgian.com

6. Durmiendo

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.Síguenos en

7. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

8. La Encerrona

Tu mini noticiero en cuarentena, por Marco Sifuentes. Un análisis de la pandemia desde todos los ángulos. Además: recomendaciones para la cuarentena.

9. Libros para Emprendedores

En cada episodio se resume un libro de utilidad para emprendedores o para aquellos que quieran serlo algún día. Libros de negocios, marketing, ventas, inspiración, motivación, educación, gestión de personal, hablar en público, gestión económica, relaciones y networking. Un podcast de Luis Ramos, emprendedor, empresario y experto en Marca Personal.Con más de 40 millones de descargas, Libros para Emprendedores es el podcast de Negocios más escuchado del mundo. See

10. Invertir Joven

Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero y generar abundancia. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre vamos a estar hablando de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Apple Podcasts

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la compañía cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.