Hernán Barcos rechazó cuestionamientos: “Hay mucha envidia, muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo”

Hernán Barcos se mantiene como el líder de Alianza Lima para 2024. - Crédito: LR.

Hernán Barcos respondió con sorpresa ante los cuestionamientos de su liderazgo en Alianza Lima. Desde que se estableció como referente en Matute, ha sido objeto de todo tipo de comentarios: desde los elogiosos hasta los reprobables. Ignorando todo lo que se dice, el ‘Pirata’ avanza firme en sus objetivos.

“Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia”, partió diciendo en comunicación con Perú 21 añadiendo que “muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo; otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero”.

Hernán Barcos marcó 17 tantos en la Liga 1 2023 - Crédito: LFP

Barcos es claro en su juicio de valor: “Eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”. Los números y logros vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’ reivindican su paz al momento de desplegar su buen fútbol en la Liga 1.

Aunque Hernán no sólo quiere que se le reconozca como un goleador, sino también como un profesional a carta cabal. “A veces uno comete errores, pero el 90% de las veces trato de serlo, de que puedan verme y que puedan copiar lo bueno. También trato de estar siempre a disposición para el grupo, ayudar a cualquiera, ya sea económica o emocionalmente, con la familia”, enfatizó.

El significado de idolatría, según Barcos

HB9 es categórico en la consideración de la palabra referente: “Se necesitan muchas cosas; primero, respeto por la camiseta; luego, ser campeón, porque la gente no se olvida de los títulos; y yo creo que marcar un precedente, ser alguien importante en la institución”.

A partir de esa valoración, el hincha ‘íntimo’ deberá sopesar si Barcos ingresa en esa categoría. Mientras el debate se instala en La Victoria, Hernán planea disfrutar sus últimos días como futbolista en Alianza Lima.

Hernán Barcos firmó su renovación junto al gerente deportivo Bruno Marioni (Alianza Lima).

“Estoy feliz acá. Ya hablé con mi esposa y estamos viendo para comprar un departamento para hacer algo más allá del fútbol en el Perú y poder aportar más allá del fútbol. Creo que hice todo con el corazón y de la mejor manera posible”, expresó.

Una vez que se retire de la actividad deportiva, el ‘Pirata’ quisiera seguir involucrado en la institución victoriana. “Ojalá que sí. Estuve estudiando algunas cosas para capacitarme y poder ayudar al club en muchas cosas, no solamente adentro, sino también afuera de la cancha”, subrayó.

El secreto de su vigencia

Barcos es de aquellos futbolistas que se acerca a las cuatro décadas y no ha sufrido ninguna dolencia de consideración. A su estilo dejó una reflexión: “Disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda”.

“Siempre trato de estar al 100% en prevención, fuerza y grasa porque -con 39- si tengo que bajar 1 kilo ya no demoro lo mismo que antes, que “se bajaba solo”. Hoy tengo que trabajarlo. Por eso me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, obviamente, me va a costar mucho”, sumó.