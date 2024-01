El consejo de Giuliana Rengifo a Rosa Fuentes por posible reconciliación con Paolo Hurtado: “No perdones”

Giuliana Rengifo le envía un mensaje a Rosa Fuentes sobre Paolo Hurtado. | Panamericana TV

Rosa Fuentes anunció a inicios del 2023 su separación con Paolo Hurtado tras la difusión de un ampay que evidenciaba la infidelidad del futbolista. Sin embargo, la emprendedora reveló recientemente que limó asperezas con el padre de sus dos hijos, y que incluso lo apoya en su carrera deportiva.

En una reciente entrevista el viernes 5 de enero con Samuel Suárez en el programa ‘Todo se filtra’, la mujer habló sobre la relación cordial que sostiene con el deportista, con quien se esfuerza en conjunto por la crianza de sus pequeños.

En dicho programa, Giuliana Rengifo expresó su punto de vista sobre el perdón en casos de infidelidad. La cantante decidió opinar para darle un consejo que se basaba en una experiencia que vivió en el pasado.

¿Qué le dijo Giuliana Rengifo a Rosa Fuentes?

Giuliana Rengifo compartió esta opinión como parte de su experiencia, afirmando que la felicidad personal y la de los hijos deben ser la prioridad, más allá de la relación con la pareja. En la entrevista, resaltó el valor del amor propio y el ejemplo que se debe dar a sus descendientes, asumiendo una postura de no tolerancia hacia la infidelidad.

“Rosa, el que es infiel una vez, te lo hará siempre. Cada uno sabe lo que vivió en su hogar y tú sabes perfectamente lo que has vivido con él, si por ahí ha habido otra persona”, le aconsejó la intérprete.

“Como dice el dicho: ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Así que te lo digo, también como mujer, porque he pasado por lo mismo, no perdones. Da todo por tus hijos. Piensa en ti. Ámate tú primero, comienzo por ahí”, agregó.

Rosa Fuentes pasó Año Nuevo con Paolo Hurtado

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado, figuras públicas relacionadas con el mundo del espectáculo y el fútbol respectivamente, confirmado haber pasado las festividades de Navidad y Año Nuevo juntos, aunque niegan haber retomado su relación sentimental.

Como se recuerda, el jugador de la Liga 1 se vio involucrado en un hecho infidelidad al ser captado en situaciones comprometedoras con Jossmery Toledo. Ella, por su parte, confirmó que mantuvieron una relación amorosa mientras él seguía casado con la emprendedora.

En esa línea, la empresaria enfatizó que su relación actual se basa únicamente en la crianza conjunta de sus hijos. Ella afirmó: “Sí, claro no solo el Año Nuevo sino la Navidad también... pero un tema de pareja, de los dos, eso no hay, no existe”.

Giuliana Rengifo vivió infidelidad de una pareja

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo confirmó en marzo del 2023 su separación de John Silva, empresario con quien tenía una relación amorosa. La intérprete descubrió la infidelidad del hombre, quien fue captado por el programa ‘Amor y Fuego’ junto a una trabajadora venezolana en su departamento en Barranco.

Decepcionada, la artista declaró que no tolera la deslealtad y que, tras enterarse del engaño, decidió poner fin a la relación inmediatamente. Según contó, se precipitó al formalizar su vínculo sentimental, ya que este la había presentado ante sus allegados como su pareja.

“Desde el 5, porque me entero de que se va a Chincha con una de sus trabajadoras venezolanas entonces yo pongo el comunicado (¿Te sacó la vuelta con ella?) Sí, me estaba (hace ademán de cuernos)”, dijo.

Además, mencionó un incidente donde tuvo que cuidar de Silva tras un accidente, enfatizando la baja consideración de sus actos hacia ella. La artista reiteró que al descubrir un engaño, su reacción es cortar toda relación y continuar adelante.