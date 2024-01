Estas son las efemérides que se recuerdan hoy, 8 de enero, en el Perú

En 1537, la Diócesis del Cusco marcó un hito al ser la primera sede metropolitana de la Iglesia en Suramérica, cuya expansión influyó significativamente en la región. En la imagen, la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Martin St-Amant)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de enero de 1537, se fundó la Diócesis del Cuzco, sede metropolitana en Perú, originando múltiples diócesis y prefecturas. En 1943, se eleva a arquidiócesis y actualmente cuenta con 1,420,000 católicos distribuidos en 76 parroquias. Destacan lugares como la Basílica Catedral y santuarios como el Señor de Huanca.

El mismo día, en 1981, Machu Picchu es declarado Santuario Histórico, preservando la ciudad inca y su biodiversidad, al igual que el Santuario Nacional de Calipuy, hogar de la rara flor Puya Raimondi y los guanacos. En este día también nacen el artista Boris Vallejo y el exfutbolista José Luis Carranza.

8 de enero de 1537- Se crea la Diócesis de Cusco, la primera de América del Sur

La Arquidiócesis del Cusco, establecida en 1537 por el Papa Paulo III, es la sede metropolitana de la provincia eclesiástica del Cusco. Tiene tres sedes sufragáneas y su arzobispo metropolitano es Richard Daniel Alarcón Urrutia. Esto originó varias diócesis y prefecturas apostólicas.

En 1943 se elevó a arquidiócesis y ha contribuido a la creación de otras diócesis. Actualmente, abarca 1,420,000 católicos con 138 sacerdotes distribuidos en 76 parroquias.

Su organización incluye la Curia Diocesana y varios decanatos con múltiples parroquias, como El Sagrario en Cusco, Anta, Calca, Paucartambo, San Jerónimo, entre otros. Algunos lugares notables son las Basílicas Catedrales y santuarios venerados como el Señor de Huanca y la Virgen del Carmen.

8 de enero de 1981- se crea el Santuario Histórico de Machu Picchu

Declarado Santuario Histórico en 1981, Machu Picchu preserva no sólo las ruinas incas sino también una rica biodiversidad en sus 35,000 hectáreas. (Andina)

El 8 de enero de 1981, Machu Picchu fue designado Santuario Histórico y Natural, abarcando más de 35,000 hectáreas. Situado en los Andes peruanos y alrededor del río Urubamba, este sitio protegido abarca una variedad de ecosistemas, desde nieves perpetuas a más de 4,000 msnm hasta selvas tropicales a 1,700 msnm.

Además de conservar la ciudadela incaica de Machu Picchu, resguarda una rica biodiversidad, incluyendo 75 especies de mamíferos, 444 de aves y 423 especies de orquídeas.

Enfrenta amenazas como incendios forestales y es reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 1983.

8 de enero de 1981 – el gobierno establece el Santuario Nacional de Calipuy

Protegiendo la mayor inflorescencia del mundo y los guanacos desde hace cuatro décadas, el Santuario Nacional de Calipuy enfrenta el desafío de la conservación. (Andina)

El Santuario Nacional de Calipuy, establecido en 1981, protege la Puya Raimondi, una flor singular, y el hábitat de los guanacos en La Libertad, Perú. Con 4,500 hectáreas, alberga la inflorescencia más grande del mundo. Esta planta florece una vez en su larga vida, atrayendo aves durante nueve meses.

El santuario es vital para la conservación de los guanacos, aunque enfrenta desafíos como la caza ilegal y la invasión de tierras.

Administrado por SERNANP, su acceso es limitado. Sin infraestructura turística, la zona sufre la invasión de terrenos, la caza clandestina y la falta de vigilancia, amenazando su biodiversidad y futuro.

8 de enero de 1941 - Nace el dibujante Boris Vallejo, artista peruano de los géneros fantástico y erótico

Boris Vallejo, artista de renombre mundial, celebra su natalicio aportando su visión única al arte fantástico y erótico con una carrera internacional exitosa. (IMBd)

Boris Vallejo, dibujante peruano-estadounidense, se especializa en arte fantástico y erótico. Emigró a EE. UU. en 1964 y reside en Pensilvania con su esposa y colaboradora, Julie Bell.

Reconocido por ilustrar portadas de ciencia ficción, crear calendarios y posters para películas. Sus obras representan dioses, monstruos y bárbaros musculosos en batalla, algunos inspirados en él y su esposa.

Su arte, presente en revistas como The Savage Sword Conan, tiende hacia lo erótico sin perder la temática fantástica. Libros como “Dreams: The Art of Boris Vallejo” y “Fantasy Art Techniques” recopilan su obra reconocida.

8 de enero de 1964 - Nace José Luis Carranza Vivanco, “El Puma”, leyenda de Universitario de Deportes

José Luis Carranza, conocido como "El Puma", dejó su huella en Universitario de Deportes y es recordado por su liderazgo y emblemática participación en el deporte. (Andina)

José Luis Carranza, exfutbolista peruano, se destacó en el Club Universitario de Deportes, obteniendo 8 títulos y siendo un ícono por su garra y liderazgo. Su carrera inició en equipos juveniles hasta llegar a la “U”, donde debutó profesionalmente en 1985.

Reconocido por su vehemencia en el campo, Carranza se convirtió en un referente, destacándose en el clásico peruano. Su retiro estuvo marcado por tensiones internas en el club y una lesión persistente. Tras su partida, se le rindió homenaje en un emotivo encuentro.

A nivel internacional, representó a Perú en múltiples competiciones, dejando una huella perdurable en la historia del fútbol peruano.