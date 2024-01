Samantha Batallanos cuestiona a Jessica Newton por apoyarla en caso Maicelo: “Fue para las cámaras”

Samantha Batallanos agradeció el apoyo de Jessica Newton, aunque cree que no fue genuino. Captura/Instagram

La modelo Samantha Batallanos se refirió al mensaje de solidaridad que le envió Jessica Newton, luego que se hiciera pública su denuncia contra Jonathan Maicelo por un supuesto caso de agresión física. Según cree la exreina de belleza, las palabras de la organizadora del Miss Perú no fueron totalmente sinceras.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo reflexiona luego de ser acusado de agresión por Samantha Batallanos: “Acabé el año con errores”

A fines del 2023, Jessica Newton fue contactada por el equipo de ‘América Hoy’ para que pudiera dar su opinión sobre la presunta golpiza que el boxeador le propinó a su exreina Samantha Batallanos, con quien anteriormente había tenido un cruce de palabras.

“Lo único que tengo que decir es que lamento que cualquier mujer pueda sufrir algún tipo de agresión, creo que la agresión hacia las mujeres debería ser ya algo que pase a la historia. El tiempo ha hecho de que yo me distancie y me dé cuenta que no la conocía, pero no por eso dejo de solidarizarme con cualquier mujer que pueda tener algún tipo de agresión”, sostuvo.

Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo por agresión física. Según la modelo, el boxeador la golpeó hasta en cuatro oportunidades. Captura/ATV

Incluso, la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid le recomendó a la modelo refugiarse en el calor de su familia. “No existe amor con dolor, amor con daño, amor con maltrato, es una relación totalmente tóxica. Quien mejor que su padre y su madre que deben de estar acompañándola en este momento y las personas que realmente la conocen y la quieren para ayudarla a dar ese paso. Me parece muy valiente que lo haya hecho, pero ojalá que se mantenga alejada del agresor”, dijo.

Samantha Batallanos responde a Jessica Newton

En entrevista con un diario local, Samantha Batallanos agradeció las palabras de Jessica Newton, aunque reconoció que no la sintió del todo sinceras debido a la rencilla que protagonizaron en el pasado.

“No sé, la verdad esa solidaridad… La siento generalizada. Siento que si hubiera sido al revés, yo sería menos fría, igual se lo agradezco (...) A pesar de que hemos vivido tanto con Jessica, esperé un mensaje, una solidaridad de verdad, no para cámaras, pero bueno no tengo nada en contra de ella”, expresó al diario Trome.

Jessica Newton minimizó las acusaciones de Samantha Batallanos. América TV.

¿Por qué se distanciaron Jessica Newton y Samantha Batallanos?

Samantha Batallanos y Jessica Newton tenían una buena relación de amistad, pero un concurso de belleza puso fin a ese vínculo. Sucede que la directora del Miss Perú escogió a la modelo para que representara al Perú en el Miss Grand International 2020. Sin embargo, terminó quitándole la corona al percatarse que había subido de peso, originando así su disputa.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez de Lamadrid es profesora en exclusivo colegio de Lima: ¿Qué curso enseña?

“Yo fui Miss Grand 2 años y me quitaron la corona. Cuando gané la primera vez, me quitaron la corona porque vino la pandemia, me subí de peso. Obviamente, no estaba haciendo ejercicios, entonces Jessica (Newton) me quita la corona; por eso, por mis medidas”, señaló Samantha a ‘América Hoy’, revelando también que Jessica Newton le dio otra oportunidad en el 2021, pero ya su amistad se había resquebrajado.

Traje típico de Samantha Batallanos en el Miss Grand 2021.

La denuncia de Samantha Batallanos

La madrugada del 8 de diciembre, Samantha Batallanos llegó a la dependencia policial para acusar a Jonathan Maicelo de haberla golpeado e insultado el jueves 7 de diciembre, cerca de las 2:00 p.m. El acto de violencia habría ocurrido al interior de un taxi, el cual Samantha abordó para acudir a una sesión de fotos.

Te puede interesar: Las vacaciones de Luciana Fuster, Alejandra Baigorria, María Pía Copello, y más famosos este 2024

“Él agarró la puerta del taxi, vino agresivamente. Me comienza a lastimar el brazo, me mete a empujones al carro y se mete él también. Me dice: ‘Qué chuch*** me miras, qué chuch*** me miras’. Y me agarra de los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible. Siento que tengo una contusión, me hizo una herida en el ojo. No me soltaba y el taxista hizo como si nada pasaba. Bajé en shock, llorando a mares y tuve que caminar hasta la pista. Me metí a cualquier taxi”, relató ante la Policía.