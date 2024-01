Luis Advíncula dolido, rechazó mentiras sobre su accionar con Perú para favorecer a Boca y reveló que sufrió crueles insultos

El 'Rayo' aseguró que los comentarios de la prensa afectaron su imagen ante la afición de Perú. | VIDEO: YouTube

Luis Advíncula, lateral nacional que se desempeña actualmente en Boca Juniors de la Liga Profesional Argentina, ha salido al paso para aclarar sus recientes exhibiciones con la Perú en las Eliminatorias Norteamérica 2026. En la última ventana estuvo en boca de todos por haber ocasionado una amonestación que devino en una suspensión para el último cotejo del año.

Una vez que Advíncula quedó afuera, el cuerpo técnico del aquel entonces entrenador Juan Reynoso lo desafectó pensando en otros futbolistas incluidos en la nómina. Al quedar desconvocado, Luis se presentó en La Ribera para entrenar con los ‘xeneizes’ despertando la indignación de la prensa deportiva y las críticas de los simpatizantes de la selección peruana.

El ‘Rayo’ guardó silencio algunas semanas hasta que iniciando el 2024 decidió referirse al tema en conversación con un programa de YouTube. Aclaró que la situación lo mortificó demasiado, sobre todo por la manera en cómo los medios de comunicación establecieron una teoría falsa involucrando su sentido del deber.

“Dos periodistas dijeron que me habían sacado la tarjeta [contra Bolivia, en La Paz] para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo”, adelantó Luis con indignación añadiendo que la gente “venía a decirme que ya no quería a la selección, que era un cag** que lo había hecho simplemente para irme a Boca”.

La explicación de Advíncula a la amonestación en el estadio Hernando Siles

Las imágenes son claras: después del 2-0 de los locales, convertido por el mediocentro Ramiro Vaca, varios integrantes de Perú cercaron al árbitro para increpar la legalidad de la conquista. Uno de los más efusivos en el momento del reclamo fue Advíncula, quien incluso persiguió al silbante señalándole su disconformidad con la decisión.

Es en ese momento que el juez de la contienda, sin pensarlo demasiado, lo castigó con la amonestación. Para el lateral peruano la decisión fue apresurada y equivocada: “Simplemente me acerqué y le dije que revise la jugada. Hubo palabras soeces, pero yo no dije nada y cuando él me saca la amarilla, dije, ¿por qué me sacas la amarilla si no dije nada”.

Las revoluciones fueron tan altas que no se percató que contaba con una advertencia de un duelo clasificatorio anterior. “En el momento ni me acordé. Yo me acordé cuando él recién me saca la amarilla y yo me quería morir. Me sentía hasta el cu**”, mencionó.

En esa misma sintonía especificó que se quedó con la selección hasta que el cuerpo técnico decidió su desconvocatoria: “Yo me quedé. No me fui a Argentina. Yo me quedé y entrené al siguiente, y estuve con el grupo. Eso me molestó porque yo he jugado infiltrado. He dejado muchísimas cosas por la selección y me gusta hacerlo juegue o no juegue”.