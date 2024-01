Farid Ode confiesa que tenía un sueldo más bajo que Mariella Zanetti: “Ella ganaba en un día, lo que yo sacaba en un mes”

Farid Ode confiesa que ganaba menos que Mariella Zanetti.

Farid Ode es una de las figuras de la televisión de los años 2000 que ahora está alejada de la pantalla chica. El artista fue mucho más mediático por su romance con Mariella Zanetti, con quien estuvo muchos años en relación y además tuvieron a su única hija Gamile. Su romance fue tormentoso y por ello decidieron separarse; sin embargo, los conflictos estuvieron en las portadas debido a temas económicos por la menor.

Pero, mientras estuvieron juntos, había una constante crítica hacia Farid Ode. En televisión lo tildaban de mantenido e incluso lo llamaban ‘Superman’, pero él se prestaba para la broma y no negaba ni confirmaba lo que se decía acerca de sus ganancias económicas. Pese a ello, los sobrenombres continuaban.

Hace poco, Mariella Zanetti confirmó que recibía un mejor sueldo que su entonces pareja y sobre ello, Ode confirmó que era verdad y se debía al tipo de trabajo que ambos tenían.

“Es la verdad. En la época en que ella era vedette, ganaba un montón de plata”, refirió en conversación con Trome.

Mariella Zanetti tuvo una sólida relación con Farid Ode.

¿Cuánto ganaba Farid Ode y cuál era la diferencia con Mariella Zanetti?

La figura televisiva confesó que su pareja ganaba al día casi 4 veces más del sueldo que él ganaba en un mes. Fue así como era muy evidente que uno tenía mucho más dinero que el otro. Pese ello, eran equitativos, ya portaban a la familia de acuerdo a lo que percibían.

“En un día podía ganar, como decir ahorita 5 o 6 mil soles, quien gana 6 mil soles en un día. Lo que yo ganaba en un mes, ella lo hacía en un día. Yo recuerdo que esa época ganaba como 1,500 soles, estamos hablando de hace 15 años y era bastante plata porque el sueldo mínimo era de 350 soles. Entonces, cada uno aportaba de acuerdo a lo que ganaba”, mencionó en esta entrevista.

Por otro lado, señaló que sobre las críticas en su contra prefería no responder y se quedaba callado. Pese a que esto era cierto, él continuaba con lo que sabía ser que era trabajar. “Yo siempre he sido chamba, siempre, solo que me he quedado callado”, sentenció.

Farid Odé es sorprendido fuera de su cevichería. Foto: captura.

¿Qué dijo Mariella Zanetti sobre Farid Ode?

Mariella Zanetti participó en una entrevista con Verónica Linares para el canal de YouTube La Linares, donde se expresó sobre su vida privada y trayectoria profesional. Abordó las críticas relacionadas con su relación con Farid Ode, padre de su primera hija.

Frente a las afirmaciones que indicaban que Zanetti mantenía económicamente a Ode bajo el argumento de que este no trabajaba, ella explicó la diferencia de ingresos entre ambos debido a sus actividades laborales. Como personalidad televisa, la exvedette también ganaba ingresos adicionales en eventos y presentaciones, lo cual le proporcionaba un ingreso considerablemente alto.

“No era que yo lo mantenía, sino que él ganaba menos. Cualquier hombre en esa época ganaba menos que yo. Yo sacaba sueldo de la televisión y en esa época pagaban los sueldos, no como ahora”, señaló en relación con su estado financiero.

Mariella Zanetti tuvo un romance con un hombre adinerado. (YouTube)

En el diálogo, la campeona de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que recibía mil dólares por cada 45 minutos de presentación en eventos, situación que le permitía llevar a cabo hasta 16 eventos en un día productivo, sumando hasta 16 mil dólares.

“Los shows costaban como mil dólares por 45 minutos y yo llegaba a hacer casi todos días. En un día yo podía hacer 16. En un día yo podía hacer 16 mil dólares”, comentó, causando asombro en su entrevistadora Verónica Linares.