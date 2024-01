Celta de Vigo resaltó figura de Renato Tapia con imponente apodo previo al partido por Copa del Rey

Renato Tapia se ha convertido en uno de los grandes referentes del Celta de Vigo (Celta).

Celta de Vigo clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey al superar S. D. Amorebieta de la segunda división de España. Para este encuentro, Renato Tapia se quedó en el banco de suplentes, pues su técnico Rafa Benítez optó por reservarlo junto a otras figuras como Iago Aspas, Fran Beltrán o Jørgen Strand Larsen. Esto debido a que el principal objetivo del cuadro ‘celeste’ es la lucha por la permanencia.

Pese a que no tuvo minutos, el nombre del ‘Cabezón’ llamó la atención en el cuadro ‘céltico’. Esto debido a que el cuadro de Galicia le dedicó un post en redes sociales, en el cual le puso un curioso, pero imponente apodo.

“Comandante Tapia” fue lo que escribieron como título de una foto en la que se podía apreciar al futbolista peruano recién bajado del avión, portando su equipaje y con un semblante serio y decidido.

Publicación del Celta de Vigo exaltando la figura de Renato Tapia

Dicha publicación generó revuelo en las redes, debido a que el apodo de ‘Comandante’ tiene un significado especial en el mundo del fútbol, y especialmente en España, pues fue uno de los que tuvo Cristiano Ronaldo. Asimismo, refleja la importancia que ha tomado el volante de 28 años para su equipo, convirtiendose en no solo uno de sus mejores futbolistas, sino también uno de los líderes del vestuario, como demuestra con sus declaraciones y acciones en la cancha.

Los hinchas ‘célticos’ le demostraron su apoyo, la mayoría pidiendo su renovación o señalando que no fue lo suficientemente valorado, debido a que por mucho tiempo estuvo relegado al banco de suplentes: “Siempre desvalorado por los DT del club al que le fue fiel”, “Renueven al mejor jugador actualmente de la plantilla”, “Capitán general”, y “Renuevenlo, de los mejores jugadores que tenemos”, fueron algunos de los comentarios.

Renato Tapia sigue destacando con Celta de Vigo en España. Crédito: Getty Images

La situación contractual de Renato Tapia

Pese al gran nivel que viene mostrando, no todo es color de rosa para Renato Tapia en Celta de Vigo, debido a que está próximo a vencer su contrato, el cual finaliza en junio de este año y todavía no ha llegado a un acuerdo para su renovación. Inicialmente, su continuidad era muy complicada, pues no contaba para Rafa Benítez.

Sin embargo, con el gran rendimiento que dio en los últimos encuentros, el club se puso a trabajar con mayor celeridad para extender su contrato. Así lo dejó en claro el gerente deportivo, Marco Garcés.

“Es un jugador importante para nosotros y se viene haciendo más importante con el pasar de las fechas. Tenemos la negociación abierta y estamos esperanzados de que decida prorrogar su vinculación con nosotros”, declaró.

Director de Fútbol de Celta de Vigo se refirió a la renovación de Renato Tapia.

Los próximos partidos del Celta de Vigo

El próximo compromiso del Celta de Vigo será el próximo sábado 13 de enero, cuando visiten al Mallorca en el estadio Estadi de Son Moix por la fecha 20 de la Liga Española. Será un duelo clave en la lucha por la permanencia, pues el equipo de Renato Tapia se encuentra en el puesto 17° con 16 puntos, solo uno por encima de la zona roja, mientras que su rival marcha en la 14° ubicación con 18 unidades. De obtener la victoria, podrán seguir trepando en la clasificación y alejarse poco a poco de los puestos de descenso directo.

Posteriormente, les tocan dos juegos de local, los cuales serán los sábados 20 y 28 de enero, contra Real Sociedad y Girona respectívamente. Por su parte, en los octavos de final de la Copa del Rey, conocerán a su rival este lunes 8 de enero. Hasta ahora, los clubes clasificados a esta instancia, y con los que podrían verse las caras son Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Alavés, Real Madrid y Mallorca.